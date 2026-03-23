Прогноза за времето - 24 март 2026 г. (вторник)

През настоящото денонощие ще остане облачно. На много места, главно в южната половина от страната и районите около Стара планина, ще има валежи от дъжд. По-интензивни и продължителни ще са те през деня в района на Източните Родопи. След обяд над северозападните части от страната ще има разкъсвания и намаления на облачността. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 3°, максималните в повечето места – между 9° и 14°, за София – около 9°.

Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, малко по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно. По високите части ще вали сняг, а в местата по-ниски от 1000 метра надморска височина - дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. През първата половина на деня ще духа умерен вятър от север-североизток, а след обяд – до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ