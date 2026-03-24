Напук на съобщенията за преговори: Хиляди американски военни пътуват към Близкия изток (ВИДЕО)

Докато американският президент Доналд Тръмп твърди, че провежда преговори с Иран, САЩ продължават да разгръщат хиляди войници срещу Иран. Най-малко 2000 американски морски пехотинци ще влязат в Близкия изток в петък — същия ден, който самият Тръмп определи като краен срок за Иран да отвори отново Ормузкия проток.
Около 2200 морски пехотинци от 31-ва морска експедиционна единица, заедно с USS Tripoli и USS New Orleans, ще се преместят в Централното командване, макар че ще отнеме още няколко дни, за да стигнат до протока.
Пентагонът обмисля и изпращането на около 3000 бързо реагиращи парашутисти от 82-ва въздушно-десантна дивизия, за да подпомогнат възможни операции на САЩ в Иран — вероятно за завладяване на остров Харг. Морските пехотинци може да тръгнат първи, за да осигурят и ремонтират инфраструктурата, като въздушно-десантните войски пристигнат по-късно за подсилване, предава New York Times.
Припомняме, че вчера бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент предупреди за евентуалните рискове при по-нататъшна ескалация — особено плановете, включващи остров Харг, ключовият нефтен център на Иран. Той твърди, че изпращането на американски войници там би било голяма грешка. „Това по същество би било даденост на Иран на множество заложници на остров, който те биха могли да обстрелват с дронове и ракети“, категоричен е Кент.
Според изданието ynet, САЩ искат да сложат край на войната с Иран най-късно до 9 април. То се позовава на свои анонимни източници от Вашингтон.
Тръмп обмисля кой да поеме властта в Техеран
Администрацията на Тръмп обмисля Мохамад Багер Галобаф като потенциален преговарящ партньор – и дори бъдещ лидер на Иран, предава Politico. Някои служители виждат Галобаф като фигура, която може да сключи сделка, макар че още не са взети решения. Белият дом обмисля множество кандидати, докато търси изход от ескалацията.
The Trump administration is quietly considering Mohammad Bagher Ghalibaf as a potential negotiating partner—and even future leader of Iran—as it shifts toward diplomacy.
Some officials see Ghalibaf as a "workable" figure who could strike a deal, though no decisions have been made.
"Иран се бори за човечеството"
Самият Галибаф излезе тази вечер с изявление в социалните мрежи. „Иран се бори за човечеството. Светът е или с Газа и срещу този колониален терористичен режим, или застава със класата на Епщайн и изтезателите на деца. Няма средна позиция“, написа той на профила си в Х.
Подозрения за спекулации с цената на петрола
Търговци изтъргуваха 580 милиона долара в сделки с петрол приблизително 15 минути преди Тръмп да обяви, че има „продуктивни“ преговори с Иран. Около 6200 договора за сортовете Брент и WTI бяха търгувани точно преди обявлението, след което цените на петрола паднаха рязко, а фондовите пазари скочиха, предава Financial Times. Времевият момент предизвика подозрения за възможни вътрешни познания, макар че няма доказателства, а служители от Белия дом отхвърлят обвиненията в нередности.
"Ще бъдете осакатени"
Старши иранският официален представител Мохсен Резай отново заплаши САЩ да не удрят по инфраструктурата на страната. "Ако ударите нашата инфраструктура, това вече няма да бъде „око за око“ — ще бъде „глава за око“; ще бъдете осакатени", заплаши Вашингтон той.
If you strike our infrastructure, it will no longer be "an eye for an eye"—it will be "a head for an eye"; you will be crippled.
"Войната ще продължи, докато всички щети бъдат компенсирани, всички икономически санкции бъдат вдигнати и бъде получена гаранция, че Съединените американски щати няма да се намесват в делата на Иран. Това е решението на нашата нация, нашия лидер и нашите въоръжени сили", добави той.
The war will continue until all damages are compensated, all economic sanctions are lifted, and a guarantee is obtained that the United States will not interfere in Iran's affairs.
This is the decision of our nation, our leader, and our armed forces.
Същевременно Иран публикува кадри от масивна подземна база за противовъздушна отбрана. Системите са скрити в гигантски тунели. Иран отдавна изгражда така наречените „ракетни градове“ дълбоко под земята, за да защити своя арсенал и да покаже, че не е лесно да бъде унищожен.
The systems are hidden in giant tunnels.
Iran has long been building so-called "missile cities" deep underground to protect its arsenal and show that it's not easy to destroy.