Не се обсъжда нов граничен пункт с Турция

За нов пункт с Турция към момента не се говори, приоритет е уголемяването на капацитета на сега съществуващите. Това каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов пред медиите, при представяне на нова техника в авиобазата на дирекцията в София.

Припомняме, че на 14 март турският министър на търговията Йомер Болат по време на среща с представители на Международната асоциация на превозвачите съобщи за нов митнически пункт между Турция и България, който се планира да бъде отворен на север от ГКПП „Капъкуле“.

Златанов посочи, че от две години текат процеси между България и Турция за разширяване на сега съществуващите три контролни пункта, което обаче е ангажимент на Агенция „Митници“, в момента се работи по проектни документации. Златанов отбеляза, че особена тежка е ситуацията на ГКПП „Капитан Андреево“ поради това, че през него минават двойно повече превозни средства, отколкото пунктът е пригоден да поеме.

Той добави, че продължава тенденцията за намаляване на опитите за нелегално преминаване на границата от мигранти, като се работи срещу „каналджиите“.