23 март 2026, 14:20 часа 209 прочитания 0 коментара
Не се обсъжда нов граничен пункт с Турция

За нов пункт с Турция към момента не се говори, приоритет е уголемяването на капацитета на сега съществуващите. Това каза директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов пред медиите, при представяне на нова техника в авиобазата на дирекцията в София.

Припомняме, че на 14 март турският министър на търговията Йомер Болат по време на среща с представители на Международната асоциация на превозвачите съобщи за нов митнически пункт между Турция и България, който се планира да бъде отворен на север от ГКПП „Капъкуле“.

Златанов посочи, че от две години текат процеси между България и Турция за разширяване на сега съществуващите три контролни пункта, което обаче е ангажимент на Агенция „Митници“, в момента се работи по проектни документации. Златанов отбеляза, че особена тежка е ситуацията на ГКПП „Капитан Андреево“ поради това, че през него минават двойно повече превозни средства, отколкото пунктът е пригоден да поеме.

Той добави, че продължава тенденцията за намаляване на опитите за нелегално преминаване на границата от мигранти, като се работи срещу „каналджиите“. 

Виолета Иванова Отговорен редактор
Турция Антон Златанов граничен пункт
