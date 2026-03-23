Рев на двигатели и 101 каба гайди: Раждането на една люпилня за таланти в мотоспорта в България

Още преди да видиш пистата, я чуваш. Някъде в далечината, в чисто новите боксове се подготвят двигателите за старта на едно ново начало. Във въздуха се усеща, че този ден ще влезе в историята на българския автомобилизъм. Така започна всичко, край Самоков, където А1 Motor Park отвори врати за пръв път, не просто като писта, а като новата люпилня за таланти в мотоспорта.

Първи досег до бъдещето на българския автомобилизъм

Чак когато стъпиш на трасето, осъзнаваш мащаба. Четири километра писта, общо 15 завоя с 21 конфигурации, обещаващи множество битки - гума до гума, с постоянна широчина на пистата от 12 м, достигаща на места дори до 15 м. И всичко това изградено само за осем месеца. Не само пистата, а целия комплекс - трибуни, побиращи над 30 000 души, боксове, зрителски зони около ключови завои и VIP пространства с панорамна гледка към трасето, инфраструктура, паркинги - всичко готово за стартове още от първия ден.

Зад забележителните статистики стоят купища инвеститори и инженери, обединени от обща мечта. Сред тях са и братята Калин и Камен Пешови от „Главболгарстрой“ и Димитър Цоцорков от „Асарел Медет“- хора, които не просто мечтаят за развитие, а го строят. Надеждата им е ясна - А1 Motor Park да се превърне в сърцето не само на българския, а и на балканския автомобилизъм.

Рев на двигатели и 101 каба гайди

Точно обаче когато очакваш да чуеш първите звукове от двигатели, зазвучава нещо коренно различно - 101 каба гайди. Трасето се изпълва с мелодия, която остава следа в сърцето на всеки българин, спираща времето и преплитаща традицията и бъдещето. Следва моментът, който всички очакват - голямата българска надежда Никола Цолов, излиза на пистата, за да сложи официално начало с първата обиколка. Тя не е за скорост, нито за рекорди - тя е за историята. След това всичко се ускорява - донъти, пушек и шоу. Суперавтомобили разкъсват тишината, редом с GT сериите, а “singleseater” болидите напомнят за големия мотоспорт. На няколко метра от пистата, публиката изпробва симулаторите и за секунди се пренася в света на високите скорости. Локалните дрифтъри запълват цялостната картина с мирис на изгорели гуми и контролирани поднасяния, които оставят зрителите безмълвни. Четиричасовият автомобилен спектакъл завършва с демонстрации на световни имена в света на стънтовете.

Поглед към небето

Тъкмо когато си останал с впечатлението, че всичко се случва на земята, на метри от теб, вдигаш поглед към небето и ставаш свидетел на адреналин от коренно различно измерение - авиационно шоу. Пилот е 76-годишният “въздушен хулиган” - Свилен Иванов, който не просто лети, а доказва, че страстта към високите скорости не познава граници.

Началото след края

Когато денят приключи, шумът утихна, но усещането остана. А1 Motor Park не е просто нова писта, а място, започнало от една мечта за нова възможност - за състезания, за млади пилоти, за България на картата на мотоспортовете. Това не беше просто откриване, а зявка. Заявка за това имена като Никола Цолов да не са просто изключение, а стандарт за новото поколение таланти. И ако първият ден е ориентир за успех, то бъдещето изглежда повече от обещаващо.

Автор: Жанина Колева

