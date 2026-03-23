Мисия: Цветна градина. Всичко необходимо е в Kaufland!

С настъпването на астрономическата пролет, сезонът на новото начало е вече и в Kaufland. Ритейлърът посреща клиентите си със свежи предложения за градината и балкона, които вдъхновяват създаването на собствена цветна градина у дома. Разнообразие от саксии и сандъчета, през почвени смеси и семена, до разсад за първите цветя – всичко необходимо за пролетно засаждане може да бъде открито в актуалните седмични предложения на Kaufland, налични както в магазините, така и онлайн тук и тук.

От 23 март клиентите могат да се възползват от изключително атрактивни цени на саксии – модел „Гербер“ (17 см) е на цена от 0,76 евро (1,49 лв.), а по-големият вариант (25 см) – 1,53 евро (2,99 лв.). Сандъчета с подложка (20 см) се предлагат за 0,96 евро (1,88 лв.), а по-големият размер (35 см) – за 2,29 евро (4,48 лв.). Налични са и подложки за саксии в различни цветове на цени от 0,45 евро (0,88 лв.).

За успешен старт на градинарския сезон клиентите могат да избират между различни видове торфени смеси за декоративни и балконски растения, намалени с до 37% – до 2,55 евро (4,99 лв.), както и семена „Моята природа“ на цена от 0,50 евро (0,98 лв.). Допълнителни отстъпки са налични и с Kaufland Card. В брошурата тази седмица присъства и богат избор от градински растения за още повече вдъхновение като петуния, теменужка, лавандула, ранункулус, нарцис, минзухар и много други.

Селекцията от градински продукти се допълва и от предложенията на Parkside – практични и стилни решения за всяко външно пространство. Сред тях са черни или кафяви саксии в различни форми и размери, започващи от 1,02 евро (1,99 лв.), както и градински инструменти, сред които ножици PARKSIDE PERFORMANCE за 14,82 евро (28,99 лв.) и верижни триони – бензинови и електрически. Повече от продуктите в тази серия предлагат и 5-годишна гаранция.

Пролетните предложения в Kaufland включват и продукти за дома – съдове за готвене от чугун Spice&Soul с отстъпки до 55% и цена от 30,67 евро (59,99 лв.), както и тигани от същата серия с диаметър 20 см на цена от 7,66 евро (14,98 лв.). На изгодни цени са и комплекти за хранене от стъклокерамика Luminarc в свеж небесносин цвят.

За най-малките Kaufland предлага решения за игра на открито – дървен пясъчник с покрив Kidland за 51,12 евро (99,98 лв.) и люлка тип „гнездо“ на цена от 25,56 евро (49,99 лв.).

През тази седмица на фокус остава и To Go концепцията на ритейлъра с разнообразие от готови предложения за храна за из път, офиса или бърза вечеря. Клиентите могат да открият и свежи плодове и зеленчуци, суши предложения с добри отстъпки, както и празнични продукти, първите козунаци и разнообразни декорации за Великден. Всички предложения могат да бъдат разгледани тук. От ритейлъра представят и специална брошура само за продукти в диапазона 0,50 евро до 5 евро, която също вече е достъпна и онлайн тук.