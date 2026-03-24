НА ЖИВО: Тръмп нареди отлагане на ударите, Техеран отрича, че се водят преговори

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е дал заповед за отлагане на ударите срещу иранските електроцентрали с пет дни - само часове преди да изтече крайният срок на ултиматума му. В съобщението си в социалната си мрежа Truth Social, написано в типичния му маниер изцяло с главни букви, Тръмп казва, че е инструктирал Министерството на отбраната да отложи ударите в очакване на резултата от преговорите.

Само че ирански източници заявиха, че не е имало пряка комуникация със САЩ или чрез посредници по този въпрос. Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на неназован източник от държавното ръководство на Иран, съобщи, че Тръмп се е оттеглил, след като е чул, че Иран ще отговори на удара, като атакува цялата енергийна и обезсоляваща инфраструктура в региона - в Израел и в съседните държави в Персийския залив, снабдяващи американските военни бази.