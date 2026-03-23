23 март 2026, 23:56 часа 0 коментара
Алекс Раева разчувства всички в "Като две капки вода" и се класира на първото място

Изумителен и сложен за оценяване бе шестият лайв на "Като две капки вода". Тази вечер, 23 март, сезон "Слънце" отново предложи зрилищно шоу, което трудно може да бъде сравнено с предишните лайвове. Всеки от участниците излезе извън зоната си на комфорт и показа не просто имитация, а истинско превъплъщение, доказвайки, че това шоу е много повече от състезание - то е сцена за смелост, талант и вдъхновение.

След смесица от различни емоции и артистичност, на първото място в шестия епизод се класира Алеск Раева. Нейната задача предизвика много емоции и сълзи. Тя потопи зрителите в носталгията по детството като вокалистката на The Cranberries Долорес О’Риърдън - с изпълнение на "Ode To My Family", което ѝ донесе първата победа.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

След представянето си, Алекс, която се припознава в силното послание на песента, призна, че се чувства благословена за възможността да изживее имитацията. Тя даде всичко от себе си, а представянето ѝ бе вълнуващо.

Феноменален спектакъл от първата до последната имитация

Вечерта откри представителката на поколението Z - Симона. Тя се справи брилянтно, като се превъплъти в една от най-големите музикални звезди днес - Лейди Гага. Тя завладя зрителите с едно от най-силните послания в поп музиката на ексцентричната певица с мощен глас - "Born This Way". Въпреки сложността на изпълнението поради енергичната хореография, младата Симона избухна и успя да се доближи до Лейди Гага идеално. 

Симона като Лейди Гага, снимка: Като две капки вода/Facebook

Даниел Пеев - Дънди отново се справи много добре. Той успя да разчувства зрителите и да разтопи сърцата им, докато пееше една от най-красивите романтични балади на Брайън Адамс - "(Everything I Do) I Do It for You". Дънди отлично пресъздаде визуално рок изпълнителя, а имитацията на песента впечатли журито, което похвали актьора за изпълнението на задачата. 

Феноменално шоу направи и Борис Христов с образ едно към едно с гръцката звезда Василис Карас. Перфектното изпълнение на "Fenomeno" - една от най-известните песни на Карас - изправи публиката на крака малко след първите думи от текста. До тази вечер Борис не беше пял на гръцки и подчерта, че жанрът е много далеч от неговото творчество. Това обаче не му попречи да спечели журито, което определи имитацията му за чиста и завладяваща. 

Борис Христов като Василис Карас снимка: Като две капки вода/Facebook

След него на сцената излезе Весела Бабинова, преобразена в Адел. Тя направи изумително изпълнение на "Skyfall" - песента, която отбелязва 50-годишнината на Джеймс Бонд и се превръща в първия саундтрак на филма, спечелил "Оскар", "Грами" и "Златен глобус". "Скри ни шапката!", възкликна Хилда Казасян за имитацията на Бабинова. Актрисата успя да изиграе ролята си си по фантастичен начин - не само вокално се доближи до гласа на Адел, но визуално я пресъздаде идеално. 

Пета за вечерта бе Емилия, която също имаше нелека задача. Тя сложи цилиндъра на Линда Пери - вокалистката на американската рок група 4 Non Blondes, която е автор на глобалния хит от 90-те - "What’s going on?!". С представянето си, за пореден път Емилия затвърди таланта си. Независимо от нежния си глас, изпълнителката направи имитацията си по неповторим начин и получи поздравления от членовете на журито. 

Емилия като Линда Пери от 4 Non Blondes, снимка: Като две капки вода/Facebook

Шоуто продължи с Иво Димчев, който се пренесе в българския фолклор, превръщайки се във Володя Стоянов - Войводата. Той приповдигна настроението в залата, облечен в носия. Напълно преобразен, Димчев за пореден път се справи гениално на сцената и с лекота направи имитацията си перфектно. Предизвикателството получи одобрението на внучките на Володя Стоянов, които похвалиха артиста  за отговорното подхождане към ролята.

Цветна и пълна и с много танци бе имитацията на Виктор Тодоров, на когото миналата седмица бутонът на късмета отреди за втори път женски образ. Тази вечер той обу високи токчета и сложи руса перука, за да заприлича на поп дивата Гуен Стефани. Напълно разбираемо, нежният глас на модната звезда се оказа трудно предизвикателство и въпреки старанието си, Виктор не получи много позитивни коментари от журито. 

Дойде ред и на Пламена, която влезе в обувките на диско звездата Haddaway. Именно в неговия стил певицата се чувства "в свои води", защото го познава много добре и дори е имала възможност да пее с него. Преди да излезе на сцената, за да изпълни хита "What is Love", Пламена получи и специално видео от Haddaway, в което той е подкрепи и лично ѝ пожела успех, съветвайки я да се забавлява. Силното ѝ изпълнение очарова журито, което се забавлява искрено. 

Пламена като Haddaway, снимка: Като две капки вода/Facebook

Последна за вечерта бе носителката на короната в пролетния лайв - Алекс Раева.

Ева Петрова Отговорен редактор
Алекс Раева Като две капки вода ТВ предавания
