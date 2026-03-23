Стана ясно кога се завръща Малена Замфирова в България

Очаква се в началото на април младата надежда на българския сноуборд Малена Замфирова да се завърне в България, където ще продължи възстановяването си. Оптимистичните прогнози идват от лекарите в австрийския град Грац, които се грижат за нея след тежкия инцидент в чешкия курорт Шпиндлерув Млин на 3 март 2026 г., когато тя беше блъсната от скиор по време на уикенд от Световната купа.

16-годишната ни надежда в алпийския сноуборд вече показва значително подобрение и е преместена в самостоятелна стая където прави първи опити да се изправя. Въпреки това състоянието ѝ остава сериозно, тъй като дясната половина на тялото ѝ е засегната от множество фрактури - от лопатката до бедрената кост. Наложиха се и няколко хирургически интервенции, включително дълга операция за стабилизиране на таза и бедрото, както и последваща операция на рамото.

По думите на служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който е в контакт със семейството, състоянието на Малена се подобрява осезаемо. Тя вече успява да се изправя, а добрата новина е, че няма скъсани връзки или менискуси. Предстои ѝ интензивна рехабилитация на високо ниво, като очакванията са тя да се възстанови напълно.

Въпреки тежките травми, напредъкът ѝ дава основание на лекарите да обсъждат изписването ѝ и транспортирането обратно в България. Според баща ѝ и неин треньор Анатолий, най-рано през септември тя ще може да се придвижва без патерици, а активното ѝ възстановяване ще продължи в следващите месеци.

