Дигитален атлас: Как една българска платформа прави ученето по-разбираемо? (ВИДЕО)

Нова платформа за учене чрез данни и карти променя начина, по който можем да възприемаме географията. "Дигитален атлас" събира на едно място интерактивни карти, знания и практически умения. Зад идеята стои съоснователят на "Географ.БГ" и експерт по географски информационни системи Евгения Сарафова.

"Платформата беше една моя дългогодишна мечта, която се радвам, че успях да сбъдна. Това е място в интернет пространството, в което да събирам и карти и знания за тях, за начина, по който се създават и анализират данни в днешно време. Основната идея е свързана с това, че географското образование в България се крепи на малко по-остаряла основа. В момента текат процеси по промяна на учебното съдържание, но не можем само да чакаме МОН да промени учебната програма. Необходимо е да се работи с учителите и учениците, да се правят разнообразни дейности...", разказа Сарафова в предаването "Студио Actualno".

"Дигитален атлас" предлага на потребителите достъп до изследване на света чрез карти, данни и геопространствени технологии. Тя съчетава интерактивни уеб карти, образователни материали и визуализации на реални данни, а идеята зад тях е да поднесат информацията по кратък, достоверен и лесен за разбиране начин.

Платформата е продължение и надгражда първата образователна програма за учители, посветена на работата с ГИС (Географска информационна система), сателитни изображения и дигитални карти.

"Технологиите свързани с географията са вече част от учебната програма и това е доста важно, за да може децата да се докосват до технологии, които могат да им дадат професии след това. Защото само ученето на факти в днешно време не е свързано с възможността за професия в сферата на георграфията", сподели Евгения.

