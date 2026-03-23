Фурнаджиев очерта бъдещето на българския биатлон

23 март 2026, 17:20 часа 271 прочитания 0 коментара
Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев направи анализ на представянето на националния отбор през изминалия сезон и загатна за бъдещите приоритети в развитието на спорта у нас. Той заяви, че успехите, които донесоха Лора Христова и световния шампион при младежите Георги Джоргов, са показателни за развитието на българския биатлон.

Равносметка за изминалия сезон

"Дай Боже да имаме още повече поводи за гордост и за радост. Видяхте, че се поздравихме и със световен шампион за младежи Георги Джоргов, което е за първи път в историята на българския биатлон. Това, което трябва да разберат всички състезатели, е, че всичко се постига с много и упорит труд. Когато се трудиш и когато даваш всичко от себе си на тренировки, резултатите идват", сподели Фурнаджиев.

Още: Лора Христова обратно в България: "Горда съм, щастлива съм за медала"

Той призна, че сезонът е можел да бъде по-успешен, като една от основните причини за това са били здравословни проблеми при част от състезателите. Сериозни трудности е срещнала Милена Тодорова, която е боледувала няколко пъти и не е успяла да разгърне пълния си потенциал. Фурнаджиев акцентира и върху необходимостта да се подобри материалната база, за да са възможни бъдещи домакинства, като разясни необходимите инвестиции в инфраструктурата на Белмекен.

Той потвърди, че възнамерява да продължи да заема ръководната си длъжност във федерацията и през следващия мандат: "Да, ще се кандидатирам за нов мандат. След като мине общото събрание, ще се събере новоизбраният управителен съвет, за да заседаваме по всички предстоящи въпроси".

Още: Изключиха един от олимпийците ни от националния отбор по биатлон

Жанина Колева Отговорен редактор
Още от Още спорт
