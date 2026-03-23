Най-важните новини за деня: 23 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 март 2026 г.

КОИ СЪС СИГУРНОСТ ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА И КОИ СЕ БОРЯТ ДА МИНАТ 4-ПРОЦЕНТНАТА БАРИЕРА? ПАРЛАМЕНТАРНА ФОРМУЛА СПОРЕД "ТРЕНД"

"Прогресивна България" остава лидер в подредбата с 31,1% подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват на предстоящите избори. Втора са ГЕРБ с 19,7%, а на трета позиция са ПП-ДБ с 11,8%. Това показват данните от националното представително проучване на изследователския център “Тренд” по поръчка на “24 часа”. То е проведено в периода 13 – 19 март 2026 г. чрез пряко стандартно интервю лице в лице сред 1001 пълнолетни граждани.

ПРОТЕСТЪТ КАТО БРОЙ ДЕПУТАТИ И КАК ПП-ДБ ЩЕ ПРОМЕНЯ БЪЛГАРИЯ: ГОВОРИ БОЖИДАР БОЖАНОВ

Това е нашата цел, но не е даденост. Да, ние ги организирахме, нашите послания за завладяната държава и за бюджета подпалиха неодовлството. Но не всички, излезли на улицата, са наши избиратели – това не е даденост. Целта ни в кампанията е да видят тези хора, че ние сме инструментът, който ще демонтира завладяната държава, тази на касичките. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ЕВРО ЗА ПРЕДИЗБОРНА РЕКЛАМА. КОЙ КОЛКО ЩЕ ПОЛУЧИ?

Централната избирателна комисия разпредели близо 313 000 евро под формата на т.нар. "медийни пакети" за участниците в предстоящите парламентарни избори на 19 април. Подкрепата ще бъде насочена към 9 партии, 7 коалиции и един независим кандидат, които по закон нямат право на държавна субсидия.

ВНУШИТЕЛЕН РЪСТ НА СИГНАЛИТЕ ЗА КУПЕН И КОРПОРАТИВЕН ВОТ: 843% ПОВЕЧЕ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИ ИЗБОРИ (ВИДЕО)

"Това, което бихме искали да подчертаем, че има сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства, които са организирани в контекста на предстоящите избори в сравнение с това, което е получавано като сигнали при предстоящите избори", каза съветникът на премиера д-р Ваня Нушева по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите.

"ЕДИН ВЕЧЕН ВРЕМЕНЕН МАНДАТ": ЯНКУЛОВ ОБЯВИ СЛЕДВАЩИТЕ СИ СТЪПКИ ЗА САРАФОВ

В съдебната система се случват често необясними неща, които съответно рушат доверието в нея, заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов пред bTV. Той даде пример със смяната на главния прокурор през 2023 г.: „До момента, до който се получи тази смяна, господин Гешев беше плътно подкрепян от пленума на Висшия съдебен съвет... и отведнъж, без да има някаква обяснима логична причина, те се обърнаха срещу него и той беше съвсем набързо сменен.“ По думите му това е станало „с една доста спорна процедура“ и с назначаването на Борислав Сарафов „за няколко часа“. Още: Омертата вече се разчупва: Премиерът за борбата срещу мафията в съдебната система

РАЗСЛЕДВАНА ЗА ВРЪЗКИ С ЕВРОТО ВОДИ ДЕЛОТО СРЕЩУ ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА? САРАФОВ ЦИТИРАЛ СВИДЕТЕЛИ, ПРЕДИ ТЕ ДА ГОВОРЯТ?

Казусът около българския европрокурор Теодора Георгиева се заплита все повече. Дни след като българската прокуратура я нарече "Теди Еврото", свърза я с издирвания бивш следовател и считан за брокер на влияние в съдебната власт Петьо Петров - Еврото и заговори за това, че е получавала подкупи от него на стойност 10 000 лв. на месец, започнаха да се появяват любопитни подробности. Те повдигат повече въпроси, отколкото дават отговори, във връзка с действията на държавното обвинение.

ТАВАН НА ЦЕНИТЕ ИЛИ НОВА ДЕРОГАЦИЯ ЗА "ЛУКОЙЛ": ПЕТРОЛНАТА АСОЦИАЦИЯ С КОМЕНТАР

Светослав Бенчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) заяви, че ако се въведе таван на ценaта на горивата, това ще доведе до липса на гориво у нас. Проблем ще бъде и въвеждането на таван на цената на производител, каза Бенчев в студиото на bTV, като предупреди, че ако такива мерки се въведат до един месец, то няма да има никакво гориво у нас. Затова, за да не се стига до въвеждане таван на цената на горивата, Бенчев призова правителството да започне разговори с американската страна за удължаване дерогацията за "Лукойл", за да се успокои пазарът на горива в България. Още: За да се пести гориво: Държава обяви всяка сряда за почивна

ДИМИТЪР ВУЧЕВ: ДА СИ КАЖЕМ ЧЕСТНО - 20 ЕВРО ПОМОЩ ЗА ГОРИВО Е ПОПУЛИЗЪМ (ВИДЕО)

Позитивното в мярката на държавата за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата е, че тази мярка няма да бъде приложена на калпак. Все пак има конкретна група от хора, с конкретен индикатор. Това е добрата част. От друга страна, някой разполага с личен автомобил, има автомобил на лизинг, какъв ще бъде ефектът от тези 20 евро - да си го кажем честно?!

"СИТУАЦИЯТА Е НА ПРАГА НА ДРАМАТИЧНО ВЛОШАВАНЕ": МВНР С ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Българите незабавно да напуснат Близкия изток. Ситуацията е на прага на драматично влошаване. Този призив направи зам.-министърът на външните работи Марин Райков по повод повишените нива на риска в Близкия изток. "Войната не е приключила. Правим постоянно анализ на ситуацията. За съжаление тази ситуация се усложнява - условията за сигурност са на прага на драматично влошаване", обясни той.

"УВОЛНЕН СИ": ПОДИГРАВКИ ОТ ИРАН КЪМ ТРЪМП И ПОСРЕДСТВОМ ИСПАНСКИЯ ПРЕМИЕР. НАПРЕЖЕНИЕ В АРМИЯТА НА САЩ (ВИДЕО)

"Уволнен си. Познаваш този израз. Благодаря за вниманието по този въпрос" - така говорителят на Ислямската революционна гвардия Ебрахим Золфагри се обърна задочно към американския президент Доналд Тръмп, при това на английски език. Дали Золфагари ще издържи дълго на поста, предстои да видим - но е факт, че войната в Иран не изглежда да отива скоро към успешен край за САЩ и Израел.

ТРЪМП ДАДЕ ЗАДНА: ОТЛАГА УДАРИТЕ ПО ИРАН, ЗА КОИТО УЛТИМАТУМЪТ ИЗТИЧА

Довечера, 23 март, около два часа след полунощ българско време, изтича ултиматумът, който даде американският президент Доналд Тръмп на Иран да отвори за движение за товарни кораби стратегическия Ормузки проток. В противен случай той заплаши, че САЩ ще "унищожат" иранските електроцентрали. Заканата звучеше доста заплашително, тъй като снощи в интервю за израелската телевизия "Канал 13" той заяви: "Скоро ще разберете какво ще се случи с ултиматума за електроцентралите – резултатът ще бъде много добър. Ще има пълно унищожение на Иран и всичко ще се нареди перфектно".

ОТ БЕРЛИНСКАТА ДО ИРАНСКАТА СТЕНА: ОЧЕРТАНИЯТА НА НОВАТА СТУДЕНА ВОЙНА

На 13 август 1961 г. е издигната Берлинската стена, един от най-ярките символи на Студената война. Нейните бетонни конструкции и бодлива тел олицетворяват политическото разделение, което оформя света в продължение на десетилетия. Стената съществуваше до 9 ноември 1989 г., а падането ѝ бележи исторически поврат, променяйки международния ред, припомня д-р Хосни Мохамед Наср в изданието Oman Daily.

ЕС СЕ ЗАДЕЙСТВА ПРОТИВ ОРБАН ПОНЕЖЕ Е ПРЕДАТЕЛ И ШПИОНИН НА ПУТИН

ЕС ограничава броя на документите с поверителна информация, до които достъп има Унгария, а лидерите в ЕС почват да се срещат и да обсъждат чувствителни теми в по-малки групи - това пише изданието Politico, позовавайки се и на думи на полския премиер Доналд Туск. В профила си в социалната мрежа "Х" той написа, че информацията от The Washington Post, че правителството на Виктор Орбан "снася" всичко ставащо на вътрешни срещи в Брюксел на руския диктатор Владимир Путин, "не трябва да е изненада за никого". Туск добави, че самият той говори по време на общите съвети на ЕС само когато е нужно и казва само толкова, колкото е нужно.

УНГАРИЯ - ТАЙНИЯТ АГЕНТ НА ПУТИН: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ТЪРСИ ОБЯСНЕНИЯ ОТ ОРБАН

Европейската комисия иска от Будапеща да даде официални обяснения по повод взривоопасните твърдения, че унгарският външен министър Петер Сиярто е споделял с Москва информация от поверителни разговори с други държави членки на ЕС. Тези съобщения са „много тревожни“, тъй като доверието между страните членки и институциите на блока е от основно значение за функционирането на ЕС, заяви в понеделник, 23 март, говорителката на Комисията по външни работи Анита Хипер. Тя добави, че ЕК очаква „разяснения“ от унгарското правителство на Виктор Орбан.

"НЕ МОГА ДА ЖИВЕЯ В РУСИЯ": НОВИ 249 УКРАИНСКИ ДРОНА ДЕКОРИРАХА "РАЯ НА ПУТИН" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не мога повече да живея в тази държава. Просто е невъзможно" - компилация от няколко видеоклипа с такива послания в ТикТок публикува беларуската опозиционна медия NEXTA. Клиповете са заснети от руснаци. И в тях те изливат мъката си накъде отива Путинова Русия, специално предвид засилващите се ограничения на Интернет там, с което страната ефективно се откъсва от модерния свят. Изключително показателно е как в компилацията се припомня какъв е бил животът в Русия преди руският диктатор Владимир Путин да подпали пълномащабната си война в Украйна и какво е положението сега - Още: Z-каналите искат смяна на Путин: Неспособен е да спечели войната в Украйна