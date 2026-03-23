Деца намериха портмоне със стотици евро и не си го присвоиха

Две момичета на по десет години от село Мърчево в община Бойчиновци, област Монтана, са намерили портмоне с лични документи и 450 евро в него и са го занесли в кметството в селото, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

Служителите в кметството са извикали дежурните в полицейския участък в Бойчиновци и са им предали портмонето. Полицаите са издирили собственичката му по документите и са го върнали без никакви липси.

При последвалото разследване е установено, че жената е от Монтана, но гостувала на роднини в Мърчево и забравила портмонето си на пейка в селото.

Тя е благодарила на полицаите и на децата от село Мърчево, които са предали намереното портмоне без да се изкушат да вземат парите от него.

БТА припомня, че при друг случай в края на септември 2025 г. две момчета от Исперих намериха загубено портмоне с лични документи и пари и го предадоха в полицията. Те бяха наградени с почетни грамоти за доблестното поведение.

