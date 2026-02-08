Прогноза за времето - 9 февруари 2026 г. (понеделник)

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Дунавската равнина и Източна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре облачността ще се вплътни. Преди обяд на места в Южна България ще завали дъжд, до края на деня валежите ще обхванат по-голямата част от страната. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще е умерен и с него ще прониква студен въздух. В Северозападна България и в планинските райони на Югозападна дъждът ще преминава в сняг. Максималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 7°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Облачно в планините

В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

Дъжд на места по морето

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ