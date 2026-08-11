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7-часова среща с върховния лидер Моджтаба Хаменей: Какво разкри президентът на Иран?

11 август 2026, 9:59 часа 957 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
7-часова среща с върховния лидер Моджтаба Хаменей: Какво разкри президентът на Иран?

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред държавната телевизия, че неотдавнашната му среща с върховния лидер Моджтаба Хаменей е продължила седем часа. Само преди дни държавният глава каза, че общуването със сина на ликвидирания от САЩ и Израел на 28 февруари 2026 г. бивш върховен лидер Али Хаменей е "изключително трудно". После обаче той е успял да разговаря с него за "всички проблеми на страната, включително поминъка на хората, състоянието на пазара, заетостта, жилищното настаняване, санкциите, това как се държим твърдо, подкрепата на народа, единството и сплотеността“, по думи на Пезешкиан.

Твърди се също, че срещата е била фокусирана върху последиците от войната между САЩ и Иран, предаде опозиционната иранска телевизия Iran International, действаща от Лондон.

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Пезешкиан описа срещата като положителна и продуктивна. Той заяви, че основният приоритет на Хаменей е запазването на вътрешното единство.

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Снимка: Масуд Пезешкиан, Kremlin.ru

Масуд Пезешкиан твърди, че Моджтаба Хаменей бил в "отлично" здраве

Моджтаба Хаменей не е правил публични изяви, откакто стана върховен лидер, и не са излъчвани записи с негови изказвания - само писмени изявления, приписвани му от държавните медии.

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Според натрупаните до момента публични данни той е бил ранен и вероятно е претърпял някаква деформация по време на атаката, при която загина баща му в началото на войната, и оттогава се укрива. Твърди се, че Моджтаба Хаменей общува с други висши фигури от режима чрез бавна верига от посредници, за да избегне да бъде набелязан.

Пезешкиан обаче заяви, че върховният лидер е бил в отлично здравословно състояние по време на срещата.

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Иран война Иран Масуд Пезешкиан Моджтаба Хаменей
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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