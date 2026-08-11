Искане на Тръмп вдигна цената на петрола до седмичен връх

Цените на петрола се закотвиха във вторник, 11 август, на най-високите си нива от повече от седмица на фона на избледняващите надежди за сключване на споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток. Причината за тези прогнози - президентът Доналд Тръмп поиска компенсация за нанесените на САЩ щети, а пък по-рано Техеран представи нови условия за отваряне на пролива.

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Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се вдигнаха до 88,05 долара за барел.

Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) стигнаха до 82,51 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха ръст от над 5% в понеделник, достигайки най-високите си нива от 31 юли, след като Тръмп отговори на условията на Иран за мирно споразумение със свои собствени изисквания Техеран да изплати обезщетения за хората, загинали във войни, атаки и протести, което вероятно ще усложни усилията за отваряне на пролива.

По-късно през деня той добави, че САЩ контролират протока и са прочистили стратегическия нефтен път от ирански мини.

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"Пропаст" между САЩ и Иран

„Изглежда, че има пропаст – без да искам да правя игра на думи – между САЩ и Иран по отношение на това как всъщност би изглеждало едно евентуално споразумение“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в ⁠KCM Trade.

Снимка: Getty Images

„В резултат на това част от оптимизма, натрупан през миналата седмица, се разсейва, което придава на цените на петрола определено понижителен тон".

И Баб ел-Мандеб е заплашен от хутите

Междувременно саудитското държавно предприятие Saudi Aramco отложи възобновяването на работата на рафинерията си в Джазан с капацитет 400 000 барела на ден за 30 август, след като подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути поеха отговорност за две атаки срещу завода в неделя.

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„Рискът от блокиране както на пролива Ормуз, така и на пролива Баб ел-Мандеб остава изключително значителен. Дори периодичните ограничения или заплахата от нови инциденти поддържат застрахователните разходи на високо ниво и налагат използването на по-дълги морски маршрути, (...) поради което изглежда вероятно енергийните потоци да останат ограничени в краткосрочен план“, заяви Уотърър, цитиран от CNBC.

В бележка от понеделник, 10 август, анализаторите от Barclays посочиха, че през седмицата, приключила на 7 август, нетният износ на суров петрол и рафинирани продукти през Ормузкия проток е възлизал средно на 3 милиона барела на ден, което представлява спад спрямо 4,4 милиона барела на ден през предходната седмица.

Пазарите вероятно ще останат в състояние на болезнено безразличие, ако петролът продължи да се промъква през двете блокади чрез прехвърляния от кораб на кораб и по сухопътни маршрути, заяви анализаторът на IG Тони Сикамор.

Междувременно Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) предлага суров петрол на спот пазара чрез търг – осмият, обявен от началото на юни. Държавната петролна компания на ОАЕ работи за пренасянето на петрол от вътрешността на Ормузкия проток.

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