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"Ще се усмихваме и търпим, докато му свърши мандатът": Иран нарочно тупа топката за мир с Тръмп (ВИДЕО)

11 август 2026, 13:06 часа 1403 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ще се усмихваме и търпим, докато му свърши мандатът": Иран нарочно тупа топката за мир с Тръмп (ВИДЕО)

Съветникът на председателя на иранския парламент Маджид Шакери заяви в платформата Х, че Иран ще тупа топката със споразумение със САЩ, докато не свърши мандата на сегашния американски президент Доналд Тръмп. Той е категоричен, че Тръмп няма да постигне споразумение с Техеран, както и че на практика ще задържат това положение до края на мандата му. "Всички просто се опитват да "се усмихват и търпят", докато този срок свърши", казва още Маджит Шакери.

Припомняме, че в събота Техеран заяви, че проливът няма да бъде отворен, докато САЩ „не коригират поведението си“, заявявайки, че трябва да прекратят окончателно войната, да премахнат морската си блокада на иранските пристанища и да изтеглят военните си от района. Също така трябва САЩ да „напълно компенсира“ Иран за военните щети, да отмени санкциите и „безусловно“ да освободи замразените активи. ОЩЕ: Иранските лидери смятат, че са притиснали Тръмп в ъгъла: Какво ще означава победа за тях?

Стратегията на Тръмп: САЩ води с Иран полупреговори

Президентът Доналд Тръмп сигнализира, поне засега, че е готов да позволи на нарастващия икономически натиск върху Иран да свърши по-голямата част от работата, вместо незабавно да разшири военните действия срещу Техеран. „Водим само полупреговори с тях. Просто наблюдаваме Иран с огромната му инфлация и факта, че нямат пари“, каза Тръмп пред Барак Равид от Axios в телефонно интервю в неделя. Axios съобщи на 9 август, че Тръмп е описал подхода на САЩ като „сдържан“ и е заявил, че Иран е в тежки икономически затруднения и се бори да плаща на войските си. Тръмп твърди, че военноморската блокада на Ормузкия проток на САЩ е изострила финансовата криза в Иран.

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Коментарите му идват след седмици, през които администрацията многократно повдигаше въпроса за възможността за подновяване на мащабни военни действия.

"Имаме три стратегии. Да продължим както досега – просто да караме по течението и да наблюдаваме колко зле вървят нещата за тях, тъй като имат 300% инфлация. Валутата им почти няма стойност. Не плащат на войниците си. Войниците им напускат. Така че просто трябва да продължим така, защото това положение е неустойчиво. Да ги ударим наистина, наистина силно, или... всъщност третият вариант е просто да ги победим икономически. Но ние и без това го правим. Това донякъде е част от първия вариант", смята още Тръмп. ОЩЕ: Искане на Тръмп вдигна цената на петрола до седмичен връх

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Доналд Тръмп Иран САЩ Ормузки проток война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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