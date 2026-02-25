СарафOFF: Пореден протест пред Съдебната палата поиска отстраняването на и.ф. главния прокурор (ВИДЕО)

Протест пред Съдебната палата поиска незабавната смяна на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Събитието е организирано от "Правосъдие за всеки", като участват и представители на ПП-ДБ. Демонстрацията идва само часове преди предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет, на което смяната на Борислав Сарафов трябва да бъде обсъдена. Официално искане за отстраняването му дойде от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов в първия ден от работата му. Мотивът е, че Сарафов отдавна е прескочил законовия 6-месечен срок, в който имаше право "временно" да управлява прокуратурата.

На протеста бе и писателят Захари Карабашлиев. „Криминалните сюжети е необходимо да имат логика. В това, което виждаме, аз логика не съм намерил още. Защо трябва да продължаваме да гледаме този бездарен спектакъл? Нека той да спре утре“, призова той.

“Най-хубавото нещо на протестите, които свалиха правителството, е, че те бяха ваши. От вас зависи. Няма да дойде спасител, трябва да си го отвоюваме сами. Ето там виждам един плакат: “Радев, къде си?”. Къде е сапистелят? Няма го. Спасител няма да дойде, ние сами трябва да си отвоюваме държавата", каза председателят на ПП Асен Василев.

"Този самозванец, който седи в кабинета на главния прокурор, трябва да си ходи. От нас зависи да им кажем, че няма да стане да продължат по този начин", заяви още той и призова да се гласува на предстоящите парламентарни избори, за да има мнозинство, което да смени състава на ВСС.

Асен Василев благодари на "Правосъдие за всеки" за подкрепата към Благомир Коцев по време на ареста му. По-рано днес Софийски районен съд обяви първоначалното му задържане за незаконообразно.

Председателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пък призова протестиращите да дойдат и утре от 9:00 часа пред сградата на ВСС, когато ще се състои протест, организиран от сдружение БОЕЦ.

На протеста бе и Александър Танев от "Студенти против мафията". Той изрази увереност, че това са последните протести срещу Сарафов, защото той скоро ще освободи кабинета си. Протестиращите пеят антифашистката песен "Bella ciao", като към припева прибавят "Сарафов, чао!".

Янкулов цитира и становищата на ВКС и на няколко съдилища в страната, които отказват да приемат Борислав Сарафов за легитимен главен прокурор поради нарушението на законовите текстове. Мнозинството във ВСС засега не дава никакви индикации, че ще приеме мотивите на служебния министър.

"Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в желязна хватка, управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не. Сарафов лично „закри следствието“ по трагедията „Петрохан“, като заяви в първия ден на разследването, че става въпрос за секта, педофилия и масово самоубийство, изключвайки всички други версии", обявиха от "Правосъдие за всеки".