Спорт:

Прогноза за времето - 26 юни 2026 г. (петък)

25 юни 2026, 19:10 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 26 юни 2026 г. (петък)

На 26 юни 2026 г. (петък) се очаква времето да бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца, показва прогнозата за времето на НИМХ. 

Седмична прогноза за времето за 22-28 юни 2026 г.

Времето по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

През уикенда

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През почивните дни ще бъде слънчево. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, в събота от североизток, в неделя от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

Жега и бури: Николай Василковски предупреди за рязка промяна на времето

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес