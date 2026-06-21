Седмична прогноза за времето за 22-28 юни 2026 г.

В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево. Над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки. В сряда въздушната маса над цялата страна ще се лабилизира и в източните райони на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, в понеделник от север-североизток, през следващите дни - от северозапад, в много райони временно ще стихва, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Температурите

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°. И през следващите дни до края на периода в сутрешните часове ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, но ще са на по-малко места и главно в планинските райони. Температурите ще се задържат без съществена промяна.

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