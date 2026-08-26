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Шампионска лига НА ЖИВО: АЕК 3:0 Левски, ужас за "сините" в Атина

26 август 2026, 22:35 часа 3485 прочитания 0 коментара

Футболният шампион на България Левски гостува тази вечер на гръцкия първенец АЕК Атина в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Първата среща на стадион "Васил Левски" в София завърши при резултат 0:0. Вторият мач на стадион "АЕК Арена" започва в 22:00 часа, като ще можете да проследите двубоя АЕК - Левски НА ЖИВО в Actualno.com!

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

АЕК: Стракоша, Рота, Мукуди, Релвас, Пилиос, Майер, Марин, Каиринен, Коита, Варга, Йович

Левски: Вуцов, Сентейес, Серафимов, Димитров, Алдаир, Майкон, Мубарик, Сержиньо, Бала, Рейналдо, Око-Флекс

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ РЕВАНША АЕК - ЛЕВСКИ В ШАМПИОНСКА ЛИГА

Развой на мача АЕК - Левски

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Още в самото начало на срещата Ловро Майер влезе остро към границата на наказателното поле и опита удар през няколко човека. Изстрелът бе в обсега на Светослав Вуцов, но стражът до последно не виждаше топката, като трябваше да реагира бързо, за да избие с крак в корнер. Натискът на АЕК в първите минути даде резулта. В осмата минута Лазарос Рота центрира от десния фланг, а Лука Йович надигра Никола Серафимов във въздуха, за да се разпише с глава - 1:0!

В 12-ата минута Левски инкасира и втори гол. След центриране от корнер топката бе изчистена извън наказателното поле. След това обаче кълбото се върна в пеналтерията на "сините", като бе отклонена към Барнабаш Варга, който с мощен удар от близка дистанция преодоля Светослав Вуцов - 2:0!

В 28-ата минута грешен пас на Вуцов доведе до голямо напрежение и шанс пред Койта, но Димитров застана уверено и блокира удара му в корнер. От последвалия ъглов удар обаче Ловро Маер намери Варга, който се извиси във въздуха и засече с глава. Топката отскочи пред Вуцов, като придоби въртеливо движение, а стражът не успя да я избие и я пусна зад гърба си - 3:0!

Няколко минути по-късно Левски отговори с мощен удар на Алдаир от дистанция, който профуча покрай страничния стълб. Малко след това и Кристиан Димитров стигна до завършващ удар с крак в наказателното поле на АЕК, но не застраши вратата на съперника.

Левски - АЕК

Преди реванша АЕК - Левски в Шампионска лига

АЕК Атина и Левски излизат в решаващия реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. След 0:0 в София преди седмица нито един от двата отбора няма предимство и всичко ще се реши на "АЕК Арена". Залогът е огромен - победителят ще намери място сред най-силните клубове на Европа, докато загубилият ще продължи участието си в Лига Европа.

Домакините влизат в сблъсъка с високо самочувствие след убедителната победа с 4:0 над Ираклис в първия кръг на гръцкото първенство. Особено внимание заслужава Лука Йович, който се разписа два пъти и вече е отбелязал в последните си два домакински мача. Старши треньорът Марко Николич има въпросителни около физическото състояние на Абубакари Койта и избора си в предни позиции.

Левски пък е в серия от 15 поредни мача без поражение във всички турнири и ще разчита на стабилната си защита и бързите си футболисти в нападение. "Сините" обаче имат кадрови проблеми, като няколко футболисти са извън сметките заради травми. Хулио Веласкес едва ли ще прави сериозни промени спрямо първия мач.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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