Българските ВМС с четири мисии по разузнаване и транспортиране на дронове във Варна, Бургас и Златните пясъци

Екипи на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха днес четири нови задачи по разузнаване и транспортиране на дронове и на части от тях, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е изпълнил задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на 2,6 морски мили североизточно от нос Галата. След извършения водолазен оглед е установено, че носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидро-метеорологични условия, дронът е изтеглен до Военноморска база – Варна, където е изваден от водата.

Снимка: Министерство на отбраната

Днес следобед други два екипа от Военноморска база – Варна идентифицираха и транспортираха в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността ,,Кабакум“ до Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт „Златни пясъци“, къмпинг ,,Лагуна“.

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Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е изпълнил задача по разузнаване и идентифициране на дрон, открит на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужещите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база.

Специализираните екипи са действали след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

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