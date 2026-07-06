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Отворете го за тежки возила: Наши земеделци блокираха граничен пункт с Гърция

06 юли 2026, 14:30 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Отворете го за тежки возила: Наши земеделци блокираха граничен пункт с Гърция

Недоволни земеделски производители блокирахме на три пъти днес граничния преход с Гърция "Ивайловград - Кипринос" с искане за разрешаването на трафика през бившия пункт на автомобили с тегло над 3,5 тона. Това съобщи за БТА организаторът на протеста Христо Парасарев. По неговите думи спирането на трафика е било за периоди от четвърт до половин час. Стопаните са дошли на пътя с техниката си. Още: Продоволствената сигурност под заплаха: Фермерите искат България да подкрепи защитен механизъм за торовете в ЕС

В най-интензивния земеделски сезон ограничението на практика не позволява реализирането на продукти от нашите стопани на съседния гръцки пазар, каза Парасарев. Той допълни, че от това страдат не само фермерите, но и туристическият бранш, тъй като рестрикцията важи и за големите автобуси. Още: Земеделците искат да няма ДДС за продукцията им

Още веднага след приемането ни в Шенген направихме подписка пътят да бъде отворен за всички видове транспорт, но тогава от Агенция "Пътна инфраструктура" ни отговориха, че движението към и от Гърция е регламентирано със спогодба между двете държави от 2007 година, каза Парасарев. Протестиращите планират идната неделя за осъществят пълна блокада на граничния преход. Още: Виртуално стопанство, внос с пестициди и източени язовири по поръчка: Колапсът на българското земеделие

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Земеделци трафик Гърция тежкотоварни камиони
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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