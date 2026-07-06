Лятото има свой ритъм. Смартаксесоарите помагат да не го изпускаме

Лятото често започва с обещание за повече движение, повече време навън и по-добър баланс. После се сблъскваме с реалността – ранни срещи, късни излизания, пътувания, тренировки между ангажименти, уикенди в планината и часове на плажа, в които телефонът, часовникът и слушалките се оказват част от почти всеки сценарий.

Затова смартаксесоарите вече не са просто технологичен каприз. Смартчасовникът може да напомни кога е време да станем от бюрото, да проследява тренировките и представянето ни, да даде данни за съня или да помогне с ориентация по маршрут. Безжичните слушалки пък превръщат шумния офис в място за концентрация, тренировката – в по-приятен ритуал, а дългото пътуване – в лично пространство за музика, подкаст или разговор. Затова през юли А1 предлага смартчасовници и безжични слушалки Apple с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.

Apple Watch SE 3: за повече движение в ежедневието

Apple Watch SE 3 е практичен избор за хората, които искат да се движат повече, да следят основните си здравни показатели и да внесат повече удобство в деня си. Always-On дисплеят позволява да виждате важната информация с един поглед – удобно както по време на тренировка, така и в офиса.

За летните цели тип „ще се движа повече“ Apple Watch SE 3 идва с „Кръгове за активност“, множество тренировки, вграден GPS, следене на темпо, разстояние и сърдечна честота. Подходящ е за сутрешно тичане в парка, разходки след работа, каране на колело през уикенда или за първите стъпки обратно към спорта.

Часовникът следи още данни от съня, температура на китката и жизнени показатели, като може да изпраща известия при отклонения от обичайния диапазон на някои от тях. Батерията издържа до 18 часа при нормална употреба, а с 15 минути бързо зареждане може да осигури до 8 часа работа.

Apple Watch Ultra 3: за спорт, планина и приключения

Apple Watch Ultra 3 е за хората, които обичат да стигат малко по-далеч – в спорта, в планината или във водата. Той е създаден за бягане, колоездене, плуване, триатлон, преходи и по-активен начин на живот, при който точността и издръжливостта имат значение.

Action бутонът може да се персонализира за бърз старт на тренировка, маркиране на сегмент или преминаване към следващ интервал. На практика това означава по-малко ровене в менюта и повече фокус върху движението.

Watch Ultra 3 е чудесен избор и за планина. Прецизният двучестотен GPS, функции като компас, връщане по маршрут и офлайн картите помагат, когато сте извън покритие или по непознат терен. А за водните приключения смартчасовникът предлага приложение Tides и възможност за използване като водолазен компютър чрез Oceanic+. Батерията издържа до 42 часа при нормална употреба и до 72 часа в режим Low Power, а 15 минути зареждане дават до 12 часа работа.

AirPods Pro 3: за тренировки, пътуване и повече фокус

Лятото има много звуци – летища, влакове, плажове, кафенета, фитнес зали и шумни офиси. AirPods Pro 3 са за хората, които искат повече контрол върху това какво чуват и кога.

Active Noise Cancellation прави слушалките подходящи за пътуване, работа в шумна среда или кратък момент на тишина след дълъг ден. С по-сигурното прилягане и IP57 устойчивостта на прах, пот и вода те са удобен избор и за фитнес, тичане, каране на колело или дълги разходки.

H2 чипът, обновената акустична архитектура, Adaptive EQ, персонализираното пространствено аудио и динамичният тракинг на главата създават по-индивидуално звучене – независимо дали слушате музика по време на тренировка, подкаст на път за работа или провеждате разговор. А с функции като изолиране на гласа, адаптивно аудио, разпознаване на разговор и до 8 часа слушане с включено активно шумопотискане, AirPods Pro 3 лесно покриват всякакви сценарии на употреба.

AirPods Max: за офиса, пътуването и качествения звук

AirPods Max са чудесен избор за хора, които прекарват много време в слушане – музика, срещи подкасти или работни срещи. Те са по-скоро аксесоар за концентрация и потапяне в звука, отколкото слушалки за бърза тренировка.

С активно шумопотискане на професионално ниво, Transparency mode и персонализирано пространствено аудио с динамичен тракинг на главата, AirPods Max са подходящи за отворен офис, полет, работа от вкъщи или филмова вечер. Поддържат Lossless Audio чрез USB-C, а Digital Crown позволява прецизен контрол на силата на звука, пауза, прескачане на песни и управление на разговори. Батерията издържа до 20 часа с включено активно шумопотискане, а 5 минути зареждане дават до 1,5 часа слушане.

А когато всички тези устройства се предлагат от А1 с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited, изборът става по-лесен. Защото лятото може да е динамично, активно и пълно с планове – но технологиите, които го следват, не е нужно да тежат на бюджета.