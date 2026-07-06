Ограничават ключов ляв завой при Кресна - в посока Гърция (ВИДЕО)

За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от път I-1, в посока ГКПП "Кулата", към ул. „Цар Борис III“, както и излизането от ул. „Цар Борис III“ към първокласния път в посока ГКПП "Кулата" през активния летен сезон, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на 6 юли. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато бяха монтирани светофарна уредба и гъвкави ограничители в Кресна.

Според АПИ това е улеснило пътуването в населеното място и е подобрило сигурността на движение в града, макар да има много оплаквания в социалните мрежи за огромен трафик, който се образува заради светофара, както и сигнали на местни жители, че така или иначе пресичането на зелен светофар трае едва няколко секунди.

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Светофарът работи с бутон „при поискване“ и хората, желаещи да пресекат първокласния път по пешеходната пътека, могат да го направят, след като изчакат съответния сигнал, казват от АПИ.

В началото на зимата колчетата бяха премахнати, за да се осигури почистването и поддържането на пътя.

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Ограничаването на левия завой - до 15 септември

За ограничаване на левия завой днес ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в оста на републиканския път. С поставянето им ще се ограничи възможността за извършване на ляв завой към ул. „Цар Борис III“ от път I-1 в посока "Кулата", както и излизането от ул. „Цар Борис III“ към път I-1 в посока "Кулата".

Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.

Иначе днес, 6 юли, отново са се образували опашки от автомобили и камиони в Кресненското дефиле в посока Гърция, показват видеа на потребители във Facebook групата "Кулата-Промахон":

Видео: Facebook група "Кулата-Промахон", качено от И.Б.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

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