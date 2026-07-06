Възстановено е движението по пътя Русе - Бяла в района на Борово, което беше затруднено след катастрофа. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Както БТА предаде, движението в района се осъществяваше двупосочно в едната лента и се регулираше от екипи на полицията заради пътен инцидент. Още: Поредна катастрофа на пътя Русе - Бяла затруднява движението

При катастрофата между два автомобила пострада и един от шофьорите. Причините за произшествието се изясняват. Още: След години забавяне: Първа копка на нов участък от магистралата Русе – Велико Търново