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Възстановено е движението по пътя Русе - Бяла

06 юли 2026, 15:17 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Възстановено е движението по пътя Русе - Бяла

Възстановено е движението по пътя Русе - Бяла в района на Борово, което беше затруднено след катастрофа. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".  Както БТА предаде, движението в района се осъществяваше двупосочно в едната лента и се регулираше от екипи на полицията заради пътен инцидент. Още: Поредна катастрофа на пътя Русе - Бяла затруднява движението

При катастрофата между два автомобила пострада и един от шофьорите. Причините за произшествието се изясняват. Още: След години забавяне: Първа копка на нов участък от магистралата Русе – Велико Търново

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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