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Прогноза за времето - 8 юни 2026 г. (понеделник)

07 юни 2026, 20:01 часа 814 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 8 юни 2026 г. (понеделник)

В понеделник преди обяд ще преобладава слънчево време. Такава е прогнозата за времето за първия ден от новата седмица на дежурния синоптик Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици, става ясно още от прогнозата за времето на НИМХ. 

Внимание: Условия за градушки

Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър.

Температурите

Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

Времето в планините

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 22°.

Става ли за плаж?

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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Източник: meteo.bg

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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