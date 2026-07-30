"Днес България пое отговорността да съхрани една мечта": Наследниците на Иван и Тодор Гаджеви дариха техния архив на държавата (СНИМКИ)

Българската държава пое архива на Института за българска емиграция в Северна Америка, намиращ се в Гоце Делчев, съобщи генералният консул на България в Чикаго Светослав Станков в публикация в социалната мрежа Facebook. Според него поемането на сградата и архива е сбъдване на голямата мечта на основателя на Института - д-р Иван Гаджев. След смъртта му работата е продължена от сина му Тодор (Теди) Гаджев, който почина на 18 април и не доживя да види завършването на процеса.

Станков изрази благодарност към семейството на Тодор Гаджев – Флорънс, Катерина, Кристофър, Мария, Сара и малкия Лучано, които въпреки тежката загуба решиха да се доверят на българската държава и да продължат делото на Иван и Тодор Гаджеви.

"Днес България направи повече от това просто да се сдобие със сграда и архив. Днес България пое отговорността да съхрани една мечта", написа генералният консул.

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Процедурата беше координирана от работна група под председателството на вицепремиера Иво Христов и с участието на няколко държавни институции. Според Станков случаят показа, че когато има обща воля и кауза, институциите могат да действат бързо, отговорно и в хармония.

Какво има в архива?

Непосредствено преди поемането на Института от държавата генералният консул направи последното дарение за архива му – оригинала на Резолюцията на Сената на федералния щат Индиана за стратегическо партньорство с България, гласувана през февруари тази година. Институтът ще остане в Гоце Делчев и ще продължи да функционира като активна научна и образователна институция. Планирано е той да бъде място за работа на учени, изследователи и студенти, както и за посрещане на студенти и граждани, които искат да се запознаят с историята и постиженията на българската емиграция в Северна Америка.

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Архивът съдържа ценни документи, фотографии, писма и други свидетелства за живота и дейността на българската емиграция от географския район Македония до САЩ през първата половина на 20-ти век. Материалите разказват историята на поколения българи, които, далеч от родината си, са защитавали националната си идентичност, език и култура.

Светослав Станков поздрави Държавната агенция "Архиви" за значимото придобиване и ѝ пожела успех в опазването, изследването и популяризирането на документалното наследство.

"Най-добрият начин да отдадем почит на д-р Иван Гаджев и Тодор Гаджев е не само да съхраним архивите, които са събрали, но и да ги направим достъпни за бъдещите поколения. Защото хората, които пазят паметта си, пазят и бъдещето си", подчерта генералният консул, цитиран от БНР.