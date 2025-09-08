Прогноза за времето - 9 септември 2025 г. (понеделник)

През нощта облачността ще е разкъсана, често намаляваща до незначителна. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

Прекрасно време за септемврийско море

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: meteo.bg