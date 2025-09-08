Илиан Илиев ще се срещне с Гонзо за бъдещето на националния отбор, има трима кандидати за нов селекционер

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев ще се срещне утре (9 септември) с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, за да решат как да процедират занапред. Илиев е готов да освободи треньорския пост заради голямото напрежение и негативните резултати на отбора след първите два мача от световните квалификации, а в Бояна изглежда, че вече разглеждат потенциални кандидати за негов наследник.

Илиан Илиев сам инициирал среща с Георги Иванов

По-рано през деня се появиха информации, че Илиев вече не е селекционер на България, но той подчерта, че тепърва му предстои среща с Гонзо. "Не е вярно, че вече не съм треньор на националния отбор. В неделя инициирах среща с ръководството на Футболния съюз. Заявих, че с оглед обстановката, която се създава около националите в тази много трудна група от световните квалификации, е най-добре да се стигне до някаква промяна", каза Илиев пред Sportal.bg.

"А знаете, че в такава ситуация промяната винаги засяга треньорското ръководство. Разбрахме се, че утре ще имаме разговор, след който трябва да излезе официална информация", добави още Илиев, който също така е старши треньор на Черно море. В същото време Dsport съобщава, че в БФС ще търсят опитен български треньор, като в момента три такива имена са свободни и не заемат треньорска длъжност в друг отбор. Това са Димитър Димитров - Херо, Стойчо Младенов и Любослав Пенев.

Според информация на Football24.com, от БФС вече са се спрели на името на Димитър Димитров, който дори приел предложението. Херо бе начело на националния отбор през 1998 г. Стойчо Младенов и Любослав Пенев изглеждат като малко възможни сценарии, тъй като първият обяви преди няколко години, че се оттегля от треньорската професия, докато вторият се слави като силно критичен към начина на управление на Българския футболен съюз.

