Най-важните новини за деня: 7 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 септември 2025 г.

НАТО ПОХВАЛИ БЪЛГАРИЯ: НА ФОКУС СА ОТБРАНАТА НА ЧЕРНО МОРЕ, УКРАЙНА И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ(СНИМКИ)

Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска. В хода на разговора им в Министерския съвет премиерът посочи, че страната ни се придържа към всички решения от Срещата на върха в Хага, където участие взе лично Желязков, а именно - засилване на възпирането и отбраната на Източния фланг, особено в Черно море, увеличаване на инвестициите в отбрана, продължаване на колективната ни подкрепа за Украйна и укрепване на нашите партньорства.

ЗА ПЪРВИПЪТ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА: РУСИЯ УДАРИ УКРАИНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО (ВИДЕО и СНИМКИ)

Както знаем тази нощ - Руската федерация нанесе масивен удар по украинските градове. Руснаците използваха над 800 оръжия за масово унищожение. Експлозии бяха чути в Киев, Одеса, Кривой Рог и Кременчук. Противовъздушната отбрана е неутрализирала 751 вражески цели през нощта - 747 "Шахеди" и симулаторни дронове от различни типове, както и 4 крилати ракети "Искандер-К". „Регистрирани са 9 ракети и 56 ударни безпилотни летателни апарата, уцелили 37 места, а фрагменти от свалени самолети са паднали на 8 места“, съобщиха от Военновъздушните сили на Украйна.

За първи път от началото на войната в Украйна тази нощ руснаците атакуваха сградата на Министерския съвет. Вследстие на атаката там избухна пожар, към момента спасители работят на мястото, съобщи украинската медия РБК - Украйна.

"ДА ПЛАТИМ И ДА СЕ МОЛИМ": СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПА СЕ ПРОВАЛИ

Лятото мина, дойде есента и е време да направим равносметка на постигнатото от европейската дипломация по отношение на Украйна. За съжаление, изводите не са приятни - Европа не само че не предприе действия, но дори не се събуди. Това пише бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис в социалната платформа Х, определяйки лятната дипломатическа офанзива на Европа като пълен провал.

ПЕТИЯТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ И КОЙ ЩЕ Е ФИКСАЦИЯТА: НИКОЛАЙ ДЕНКОВ КОМЕНТИРА

За петия вот на недоверие на правителството на Росен Желязков ще имаме фиксация върху всеки, който не спазва правилата. Делян Пеевски иска да демонстрира, че няма да спазва правилата и не ги спазва. Фиксацията на всички ще е върху него. Това заяви бившият премиер и настоящ депутат от ПП-ДБ акад. Николай Денков пред БНР.

ПРЕГРУПИРАНЕ И ПОДСИЛВАНЕ: РУСИЯ ГОТВИ НОВА ОФАНЗИВА В УКРАЙНА, СЪЮЗНИЦИТЕ Й ПОМАГАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е изразил интерес да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и извън Москва, заяви словашкият премиер Роберт Фицо след срещата си с Путин. Той твърди в интервю за обществената телевизия STVR на 6 септември, че стопанинът на Кремъл му е казал, че би бил готов да се срещне със Зеленски "навсякъде другаде", освен в руската столица, където вече го покани, въпреки че украинският президент е издирван от Руската федерация. Фицо добави, че Зеленски също е изразил интерес да се срещне с Путин - словашкият премиер говори и с украинския лидер на 5 септември.

СКОРОСКТ ОТ 162 до 222 КМ/Ч – ОКОТО НА ТОЛ КАМЕРИТЕ ЗАСЯКЛО СТОТИЦИ НАРУШИТЕЛИ СЪС СМЪРТОНОСНА СКОРОСТ

Тол камерите работят интензивно. В тъмната част на денонощието нарушението са два пъти повече. На всяка минута има четирима шофьори, които карат с превишена скорост в зависимост от участъците. Ако говорим за магистрала, става въпрос за повече от разрешената скорост за движение от 140 км/ч. Това заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов пред bTV.

"НЕБОСТЪРГАЧИ ЩЕ НИКНАТ КАТО ГЪБИ": ДЕПУТАТИ СЪС СКАНДАЛЕН ЗАКОНОНОПРОЕКТ ЗА ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ НА СОФИЯ

Скандален проект за изменение на Закона за устройството и застрояването на Столична община са внесли депутати от партия "Има такъв народ". Те предлагат максималната височина на сгради в смесени многофункционални зони в близост до метростанции да бъде увеличена от 100 на 125 метра. На вносителите на проекта им се струва, че настоящото ограничение от 100 метра е остаряло и неоправдано спъва развитието на тези територии. Ако предложението бъде прието, ще доведе до увеличаване на максималната етажност във всички подобни имоти около съществущащи метростанции, пише в. "Сега".

РУСКИ ДРОНОВЕ УБИХА ДЕТЕ В КИЕВ: ОДЕСА Е В ПЛАМЪЦИ (ВИДЕА)

"Броят на загиналите в Киев се увеличи до двама. Спасителите извадиха от под развалините тялото на едногодишно дете", заяви в "Телеграм" шефът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко. По-рано той съобщи за един загинал в Святошинския район и 18 ранени. В този район в резултат на атаката на безпилотни самолети е частично разрушена девететажна жилищна сграда, уточни BBC.