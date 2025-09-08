Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара край Лисово

Хеликоптер „Кугър" с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на пожара в района на с. Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково. Вертолетът излетя в 18:05 ч. днес, 8 септември, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район.

Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

