Най-важните новини за деня: 8 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 септември 2025 г.

"ПОЛУЧИХ ЗАПЛАХИ ЗА ЖИВОТА СИ": ОСНОВЕН СВИДЕТЕЛ ПО ДЕЛОТО СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ С ОЩЕ РАЗКРИТИЯ

Днес се навършват 2 месеца от акцията на Комисия за противодействие на корупцията и ГДБОП във Варна. На 16.07. депозирах заявление пред СГП, че показанията, „взети“ от мен, са под натиск и поисках да бъда разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Заявлението споделих в личния си профил във Фейсбук. Затова сподели основният свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев - Диан Иванов в социалната мрежа Фейсбук. Още: "Показанията на Диан Иванов са валидни, но няма доказателства за искан подкуп": Говори адвокат на Благомир Коцев

"СЪЕДИНЕНИЕТО Е ДЕН, КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ГОВОРИ НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ": ПРЕМИЕРЪТ ОТГОВОРИ НА СЛОВОТО НА РАДЕВ В ПЛОВДИВ

„В политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент, политически опоненти или политически алтернативи“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на брифинг в столицата на Черна гора, Подгорица, където е на двудневно официално посещение. Той коментира думи на президент Румен Радев в словото му по повод Съединението.

ЩЕ ПОДАДЕ ЛИ ОСТАВКА: ЗАФИРОВ ОБЯСНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В КИТАЙ

"Аз не можах да разбера какви са мотивите за моята оставка. Не мога да коментирам нещо, което няма мотиви. Няма никакъв здрав политически, икономически и логически смисъл в искането за оставка. Оставката ми не стои на дневен ред". Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров пред БНТ за посещението си в Китай.

КАКВО ПОСКЪПВА И КАКВО ПОЕВТИНЯВА: ЦЕНАТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА

За втора поредна седмица потребителската кошница остава 98 лева. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Нормално потребление на пазара отчетоха от ДКСБТ за тази седмица. Стабилизиране на някои процеси за последните 3 месеца също беше отчетено от комисията, който се прави от май всеки понеделник. Има известно поскъпване - най-съществено е за последната седмица при зеления пипер с 14 стотинки, зелето с 8 стотинки, пилешкото месо с 10 стотинки.

ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА В ЙЕРУСАЛИМ: ИМА УБИТИ И ДЕСЕТКИ РАНЕНИ (ВИДЕО)

Четирима души са убити, а 15 са ранени при стрелба в покрайнините на Йерусалим. Това съобщиха от израелската служба за бърза помощ, предаде "Ройтерс". Според полицията извършителите са били убити. Все още не е ясно кой е извършил стрелбата или какъв е бил мотивът. Израелската полиция определи стрелците като "терористи", без да уточнява колко са били замесени в инцидента. Още: Терористи са подготвяли заговор срещу израелско посолство в Европа

СЛЕД РЕКОРДНАТА АТАКА: В САЩ РАЗБРАХА, ЧЕ ПУТИН ИСКА ВОЙНА. ТРЪМП СЪС ЗАПЛАХА, ДОКАТО РУСИЯ СЕ ГОТВИ ЗА СБЛЪСЪК С НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е готов да премине към "втори етап" на санкциите срещу Русия. Журналисти попитаха републиканеца дали има готовност да засили наказателните мерки срещу Москва, преминавайки на следващо ниво на ограниченията. „Да, готов съм“, отговори държавният глава на САЩ, но не даде повече никакви подробности. Той вече от месеци наред поставя нови срокове и ултиматуми на руския диктатор Владимир Путин да прекрати войната в Украйна под заплахата от санкции, но досега единственото му реално действие в тази посока е допълнителното 25% мито върху стоки от Индия - един от големите купувачи на руски петрол.

"МНОГО СКОРО": ТРЪМП ГЛАСИ НОВИ РАЗГОВОРИ С ПУТИН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря с руския диктатор Владимир Путин "много скоро, през следващите няколко дни", изразявайки увереността си, че конфликтът между Украйна и Русия ще бъде разрешен. Това предаде АП. Това обявление дойде, след като в неделя Тръмп заяви, че е готов да премине към втори етап на санкции срещу Русия, без да влиза в подробности.