Засилен трафик след трите почивни дни: Тол камерите и полицията дебнат за нарушители

Създадена е сериозна организация за обезпечаване на пътната мрежа на територията на страната. Очаква се на обяд и в следобедните часове да има натоварена пътна обстановка. Организирано е реверсивно движение в областта на Симитли, осигурени са две ленти в посока София. Тол камерите също работят. Това обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция на брифинг пред журналисти. Още: Пак верижна катастрофа на Цариградско шосе (СНИМКИ)

От 14 ч. започва ограничаването на камиони над 12 тона по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". Камерите, които работят в цялата страна отчитат много повече нарушения. По думите на главен инспектор Лъчезар Близнаков рекорди по скорост винаги е имало и ще има. Щастливи сме, че още един метод за контрол е въведен на територията на страната. Отсечките също ще се увеличават, които се контролират от тол камерите.

Стотици нарушители със смъртоносна скорост

Още: Катастрофа и голямо задръстване на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Тол камерите работят интензивно. В тъмната част на денонощието нарушението са два пъти повече. На всяка минута има четирима шофьори, които карат с превишена скорост в зависимост от участъците. Ако говорим за магистрала, става въпрос за повече от разрешената скорост за движение от 140 км/ч. Това заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов пред bTV.

Той посочи, че тол камерите за уловили шофьор на камион да кара със 162 км/ч на магистрала. Засечен е и водач от през нощта да кара с 222 км/ч на магистрала и то при отбивка, при която може да се включи друг участник в движението, изтъкна проф. Олег Асенов. 193 са нарушителите от тази нощ на пътя Радомирци-Телиш – път, на който загина 12-годишната Сияна. Между 120 и 160 са нарушителите за непоставени предпазни колани.

Още: Задръстване от 10 км: ТИР гори на АМ “Тракия“