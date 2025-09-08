Войната в Украйна:

Засилен трафик след трите почивни дни: Тол камерите и полицията дебнат за нарушители

08 септември 2025, 09:09 часа 253 прочитания 0 коментара
Засилен трафик след трите почивни дни: Тол камерите и полицията дебнат за нарушители

Създадена е сериозна организация за обезпечаване на пътната мрежа на територията на страната. Очаква се на обяд и в следобедните часове да има натоварена пътна обстановка. Организирано е реверсивно движение в областта на Симитли, осигурени са две ленти в посока София. Тол камерите също работят. Това обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция на брифинг пред журналисти.  Още: Пак верижна катастрофа на Цариградско шосе (СНИМКИ)

От 14 ч. започва ограничаването на камиони над 12 тона по магистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма". Камерите, които работят в цялата страна отчитат много повече нарушения. По думите на главен инспектор Лъчезар Близнаков рекорди по скорост винаги е имало и ще има. Щастливи сме, че още един метод за контрол е въведен на територията на страната. Отсечките също ще се увеличават, които се контролират от тол камерите.

Стотици нарушители със смъртоносна скорост

Още: Катастрофа и голямо задръстване на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Тол камерите работят интензивно. В тъмната част на денонощието нарушението са два пъти повече. На всяка минута има четирима шофьори, които карат с превишена скорост в зависимост от участъците. Ако говорим за магистрала, става въпрос за повече от разрешената скорост за движение от 140 км/ч. Това заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов пред bTV.

Той посочи, че тол камерите за уловили шофьор на камион да кара със 162 км/ч на магистрала. Засечен е и водач от през нощта да кара с 222 км/ч на магистрала и то при отбивка, при която може да се включи друг участник в движението, изтъкна проф. Олег Асенов. 193 са нарушителите от тази нощ на пътя Радомирци-Телиш – път, на който загина 12-годишната Сияна. Между 120 и 160 са нарушителите за непоставени предпазни колани.

Още: Задръстване от 10 км: ТИР гори на АМ “Тракия“

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Пътна полиция Задръстване тол система тол камери
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес