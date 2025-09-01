Войната в Украйна:

Септември е, разделяме ли се с лятото? Отговорът от Николай Василковски

01 септември 2025, 07:40 часа 539 прочитания 0 коментара
Не ни се налага да се разделяме с лятото. В Западна България ще усещаме повече сутрешните ниски температури. В сряда се очаква над 35 градуса. Тогава ще е и кулминацията на този топъл цикъл, с леки регионални колебания. Ще има бързи, кратки валежи с гръмотевична активност. Тази прогноза за времето за началото на септември направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 1-7 септември 2025 г.

С какво време започва септември?

По думите му първата седмица на септември започва със слънце с временни увеличения на облаците, като по-съществени ще са над Северна България. Дневните температури ще са в интервала от 27 до 32-33 градуса. Във вторник – приветливо, слънчево, следобед горещо с температури между 30 и 35 градуса.

До края на седмицата ще е слънчево, с временни увеличения на облаците.

Очаква се кратки летни валежи да има в неделя, но на определени места.

В седмицата преди първия учебен ден също се очаква да е слънчево. Дневни температури ще са в интервала 28-33 градуса.

По Черноморието в първата половина на септември ще са слънчеви. Ранните прогнози допускат от 7 до 10 септември да има кратки, локални валежи. Дневните температури ще се колебаят около 30 градуса.

