Мерц: Путин няма да приключи с превземането на Украйна, това ще бъде само началото

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че „империалистическият план“ на руския президент Владимир Путин няма да приключи с превземането на Украйна, а ще бъде само началото, предаде АФП. На конференция на германските посланици Мерц заяви, че „ежедневно и с нарастваща интензивност преживяваме хибридни руски атаки, включително върху нашата инфраструктура“, като посочи и „провокациите на Москва в Северно и Балтийско море“.

Още: Фридрих Мерц: Путин е най-големият военен престъпник на нашето време. Никакво снизхождение!

Германия е вторият по големина доставчик на военна помощ за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. и е на висока степен на готовност за саботажни планове, идващи от Москва. Мерц обяви, че ускорява укрепването на отбранителните способности на Германия пред съмненията на американския президент Доналд Тръмп за бъдещата сила на трансатлантическия алианс и иска Германия да разполага с „най-силната конвенционална армия в Европа“, предаде БГНЕС.

Още: Европейски войници в Украйна: Сигнал от Германия, че Фон дер Лайен говори необмислено

„Имаме исторически задачи,“ каза той, сред които „изграждане на нова архитектура за сигурност, която да устои десетилетия напред“. „Това, което наричахме либерален световен ред, е под натиск от много страни, включително и в политическия Запад,“ допълни канцлерът, като подчерта, че „нов конфликт между системи е започнал между либералните демокрации и ос на автокрации“.

Още: Мерц недоволен от ролята на Европа в света