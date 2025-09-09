Зеленски: Руските удари срещу Херсон продължават, тежки боеве се водят край Суми (ВИДЕО)

В навечерието на срещата на Контактната група за Украйна Володимир Зеленски заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана на неговата страна е негов водещ приоритет, предаде ДПА. "Укрепването на противовъздушната отбрана е цел номер едно на тази среща и на всички наши контакти с Европа и САЩ", заяви Зеленски в традиционното си вечерно обръщение към сънародниците си.

"Днес проведох среща с персонала, фокусирана предимно върху технологични въпроси. Запасите от системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях, производственият график, графика за доставки. Защитата на критичната инфраструктура на Украйна – преди всичко енергийния сектор. Руснаците отново концентрират ударите си върху нашите енергийни съоръжения. Разбира се, имаме отговори на това и ще продължим да отговаряме, но основният приоритет е стабилността на системата. Имаше доклади за производството на нашите дронове – тяхното качество и производствени обеми. Благодарен съм на всички производители, които увеличават доставките, включително и на оръжия с голям обсег", обясни той.

"Днес имаше и доклади от военните – за фронтовата линия и снабдяването на нашите сили. Най-голямо внимание се обръща на регионите Донецк, Харков и Запорожие. Руските удари срещу Херсон продължават. Интензивни активни боеве продължават и в граничните райони на региона Суми. Благодарен съм на всяка една от нашите части за тяхната устойчивост и за унищожаването на окупатора", каза още Зеленски.

Украйна ще бъде представена на срещата от украинския министър на отбраната Денис Шмигал, който е бивш премиер. Срещата ще се проведе в Лондон. На нея се очаква да присъстват и германският министър на отбраната Борис Писториус и британският му колега Джон Хийли.

Русия засили въздушните атаки с дронове и ракети по Украйна от втората половина на август насам. Вчера руска ракета „Искандер“ порази покрива на основната правителствена сграда в Киев, като предизвика пожар, според украински представители. Първоначално се смяташе, че върху сградата са паднали отломки от свален дрон.