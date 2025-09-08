Една от главните пропагандистки на Кремъл, Маргарита Симонян, заяви във вчерашния ден, че й е поставена тежка диагноза и вероятно никога повече няма да се върне в ефир, както и че е възможно да й се наложи да напусне поста си на главен редактор на пропагандисткия канал Russia Today. В предаването на друг основен рупор на Кремъл - Владимир Соловьов, тя призна за сериозното заболяване без да уточнява какво е то конкретно, но намекна за мастектомия. "За тази една седмица от миналия ефир, в която не сме се виждали с вас, мен ме диагностицираха със страшно заболяване, утре ми предстои операция", каза Симонян.

Тя заяви, че руският патриарх Кирил лично я наградил с орден и я обявил за "воин", поради което тя се чувствала длъжна да се появи отново в телевизионното студио, за да подкрепи всички съпруги, сестри, майки и дъщери на руските войници, участващи в "специалната военна операция" в Украйна.

"Когато си спомним момичетата от "Млада гвардия", които знаеха, че гърдите им ще бъдат отрязани докато са живи — не под упойка...", даде пример тя, вероятно неслучайно.

Симонян ръководи медийния холдинг Russia Today от 2013 г. Той включва агенция РИА Новости и телевизионния канал Russia Today.

Припомняме, че нейният съпруг, също виден пропагандист, Тигран Кеосаян, също бе покосен наскоро от тежко заболяване и от девет месеца е в кома. По този повод Симонян дори заяви, че е готова да отиде на фронта в Украйна, защото не можела да живее повече без съпруга си. Тя беше сигурна, че там щели да я убият на втория ден. По-късно тя размисли и се отказа от тази идея заради децата си, защото не можела да се отнесе "толкова жестоко" с тях.