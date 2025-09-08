Последно сбогом на легендарна рок звезда

Рик Дейвис, съосновател и вокалист на британската група Supertramp, почина на 81-годишна възраст, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА.

Музикантът, познат с хитовете Goodbye Stranger, Breakfast In America и The Logical Song, почина след борба с рака, се казва в изявление на групата.

Преди повече от 10 години на Рик Дейвис е поставена диагноза множествен миелом, вид рак на кръвта.

В изявление на уебсайта на групата се казва: „Като съавтор, заедно с партньора си Роджър Ходжсън, той беше гласът и пианистът зад най-емблематичните песни на Supertramp, оставяйки незаличима следа в историята на рок музиката. Неговият глас и неподражаемото му свирене оформиха звука на групата.“, предава БТА.

В изявлението се добавя: „Извън сцената Рик беше известен с топлотата, издръжливостта и предаността си към съпругата си Сю, с която сподели повече от пет десетилетия.

След като се сблъска със сериозни здравословни проблеми, които го лишиха от възможността да продължи турнето със Supertramp, той се наслаждаваше на изпълненията с приятелите си от родния си град. Музиката и наследството на Рик продължават да вдъхновяват мнозина и са доказателство за факта, че великите песни никога не умират, а продължават да живеят.“

Роден в Суиндън през 1944 г., любовта на Дейвис към музиката започва още в детството му, когато слуша Drummin' Man на Джин Крупа, което запалва в него страстта към джаза, блуса и рокендрола.

Дейвис и Ходжсън сформират групата, която през 1969 г. става Supertramp, и макар съставът да се променя многократно през годините, те са най-известни в периода от 1973 до 1983 г., когато Дейвис и Ходжсън свирят с Дуги Томсън на бас, Боб Сибенберг на барабани и Джон Хелиуел на саксофон.

През този период те продуцират албума, с който постигат пробив, преди да запишат най-големия си хит от 1979 г. Breakfast In America, в който влизат популярните The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger и Take the Long Way Home.

Ходжсън напуска групата през 1983 г. и издава солови албуми, а Дейвис в крайна сметка остава единственият постоянен член в цялата история на групата.