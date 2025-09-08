Даниел Митов: Тренираме нашата реакция при кризи в най-голямото учение на НАТО у нас досега

За България е част и отговорност да организираме това учение на НАТО, в което ще тренираме нашата реакция при кризи, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на летището в село Ерден, община Бойчиновци, където започна учението "България 2025". Това е най-голямото учение, което се организира в България по линия на гражданска защита в рамките на НАТО, посочи министър Митов. Освен екипи от натовските страни, ни гостуват спасители от още 18 партньорски държави.

Предстои огромна по обем работа, която се фокусира на отговора на кризи – ще се симулира земетресение, технологичен срив и т.н. Ще се провери готовността ни да реагираме при природни бедствия и друг вид предизвикателства. Ще проверим не само уменията на спасителите и огнеборците, а и технологичния елемент. Има много видове техника. Ще бъде интересно да се наблюдава как тя се ползва и да се направят изводи как спасителите и огнеборците да реагират още по-адекватно и бързо при кризи, и как по-ефективно да спасяват човешки живот. С това учение не само ще се подобри координацията между отделните държави и между институциите у нас, а ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят, каза още министърът, цитиран от БТА.

За нарушенията на пътя

По повод влизането в сила от вчера на засичането на средната скорост от тол камери, министър Митов коментира, че мярката е имала дисциплиниращ ефект върху шофьорите и голямото мнозинство от тях са спазвали ограниченията. Имало е обаче и нарушители – за ден камерите са засекли 3000 нарушения.

Всичко, което правим днес, е повлияно от трагедията и страданията в Украйна. Това каза пред журналисти заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, след като заедно с министъра на вътрешните работи Даниел Митов участваха в откриването на учението "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци. Шекеринска беше попитана дали войната в Украйна е била взета предвид при подготовката на учението.

Искам да осъдя последните смъртоносни атаки, при които Русия използва над 800 дрона срещу цивилни и енергийна инфраструктура. Това показва, че Русия не се интересува от мир. На срещата в Хага заявихме ясно – ще подкрепяме Украйна политически и военно. Новият модел PURL за подкрепа, особено в областта на противовъздушната отбрана, е доказателство, че сигурността на Украйна е свързана със сигурността на целия евроатлантически регион. Призоваваме всички съюзници да увеличат подкрепата си – както политическа, така и военна, каза Шекеринска.

На въпрос как работи механизмът за страни извън НАТО, като Молдова, заместник генералният секретар на НАТО посочи, че две неща са особено важни. Първо – съчетаването на различни участници: първи реагиращи, военни, лекари, учени. Искаме науката и иновациите да помагат за справяне с кризи. Второ – силното участие на партньорски държави. Освен 28 съюзници тук са и 18 партньори – от Япония до Колумбия. Молдова също е с нас със силен екип и е важен партньор за НАТО. При бедствия винаги разчитаме на съседите и партньорите си, а НАТО ще подкрепя усилията на Молдова да изгражда по-силни институции за справяне с кризи, отбеляза тя.

Радмила Шекеринска и министър Даниел Митов откроиха мащаба на учението. Това е комплексно учение, най-голямото по рода си, защото комбинира множество елементи. Особено впечатляваща е технологичната част – съчетаването на човешките усилия при спасителни операции с новите технологии ще ни позволи да реагираме по-бързо и по-ефективно. Очаквам да видим както готовността, така и пропуските, за да ги отстраним и подобрим координацията – както между съюзници и партньори, така и вътре в България, където всички институции за реагиране на бедствия участват, отбеляза министърът на вътрешните работи.