Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес

08 септември 2025, 11:48 часа 328 прочитания 0 коментара
От днес влизат в сила нови правила за пешеходците, които предвиждат допълнителни задължения с цел повишаване на безопасността на пътя. Промените са в отговор на нарастващия брой инциденти с пешеходци, особено в градските зони, съобщават от Главна дирекция „Национална полиция“.

Преди да пресекат по пешеходна пътека пешеходците са задължени:

  • Да спрат;
  • Да се огледат внимателно;
  • Да преценят скоростта на приближаващите превозни средства;
  • Едва тогава да пристъпят към пресичане.

Изрично се забранява използването на мобилни телефони и други устройства, които разсейват вниманието, докато пешеходецът пресича платното. При установено нарушение, глобата е в размер на 100 лева. Увеличават се и санкциите при определени нарушения:

  • Глобата за пресичане на червен сигнал на светофара се увеличава от 50 на 100 лева.
  • Същата глоба се прилага и при пресичане през ограждения, където това е изрично забранено.

Пешеходците нямат право да пресичат платното непосредствено пред или зад спрял автобус на спирка. Те са длъжни да изчакат автобусът да потегли и едва тогава, при осигурена видимост, да продължат пътя си. Тази мярка е въведена заради редица инциденти с внезапно изскочили пешеходци зад превозни средства на спирки. От "Пътна полиция" отправят апел и към шофьорите – да бъдат особено внимателни при приближаване към пешеходни пътеки или кръстовища, особено ако на тротоара има деца.

