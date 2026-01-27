Промени в движението по АМ “Хемус“ в Софийско

До 29 януари (четвъртък) за обследване на анкерната стена при 210-ти км на път I-1 София – Ботевград ще се променя организацията на движение в 500-метров участък от АМ “Хемус“ в Софийска област. По време на работата ще e необходимо обезопасяването на по-голям периметър и поради това ще се ограничава движението във външната активна лента при 34-и км на автомагистралата в посока София. Трафикът ще преминава в изпреварващата и средната активна лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

