Промени в движението по АМ “Струма“ в Перник и Кюстендил

От утре - 27 септември, до 5 октомври поетапно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ на територията на областите Перник и Кюстендил. През следващите дни по магистралата ще се изпълняват дейности по подобряване на отводняването и премахване на крайпътна растителност. От 27 септември до 3 октомври, между 7 ч. и 16 ч., ще се почистват облицовани окопи и шахти в участъка от АМ „Струма“ между 10-и и 37-и км двупосочно на територията на област Перник. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до двете аварийни ленти в отсечката от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ (при 37-и км), в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

Заради косене на трева

От 29 септември (понеделник) до 5 октомври (неделя) през деня ще се извършва косене на тревни площи в участъка от 37-ми до 56-ти км на АМ „Струма“ в област Кюстендил. По време на работата по трасето поетапно ще се ограничава движението в аварийната и скоростната лента, в двете платна. Трафикът ще преминава в свободната лента, в която не се работи.

Снимка iStock

През следващата седмица между 8 ч. до 17 ч. за възстановяван на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-ти до 27 км между Кюстендил и Ябълково ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента, в двете посоки.

Трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Шофирайте внимателно

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

