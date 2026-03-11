Kaufland подготвя дома за пролетта с до 50% отстъпки на нехранителни стоки

Изгодните намаления са валидни за над 500 различни артикула във веригата на ритейлъра до 15 март.

Март е онзи месец, в който слънцето започва да се задържа по-дълго, прозорците се отварят по-често и изведнъж се появява познатото желание за пролетно освежаване. За всеки, който е решил да подреди, изчисти и да започне сезона „на чисто“, в периода до 15 март Kaufland е подготвил до 50% отстъпки на над 500 артикула за домакинството - от кухнята до хобитата. Всички предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

С наближаването на пролетните празници кухнята отново се превръща в най-оживеното място у дома, за повече готвене, повече гости и повече поводи масата да бъде празнична. Затова ритейлърът предлага на всички ентусиасти в кухнята Tefal комплект съдове за готвене от 13 части на изгодната цена от за 112,43 € / 219,89 лв. Освен това, клиентите могат да се възползват от разнообразни продукти на BRIO Easy and Cosy, които са с до 50% намаление. Сред тях са вечните помощници у дома – сушилник за 8,17 € / 15,98 лв., ръчен чопър за 3,32 € / 6,49 лв., мултифункционално ренде 5 в 1 за 4,59 € / 8,98 лв. и много други, които пестят време в подготовката и правят ежедневното готвене по-лесно.

Когато пролетните дни донесат повече гости у дома, неизменно идва и моментът за кафе, онзи малък ритуал след обяда, който събира всички около масата за още няколко минути разговор. Ценен артикул за всяка кухня е и кафе машината Dolce Gusto KRUPS, която сега е с 42% намаление и цена 56,19 € / 109,90 лв. За сервиране на ароматното кафе Kaufland предлага и нови чаши LUIGI FERRERO Coffeina. Чаши за еспресо (90 мл) се предлагат в комплект от два броя за 3,57 € / 6,98 лв., а чаши за капучино и лате макиато (370 мл) – за 6,64 € / 12,99 лв.

Когато в кухнята започнат да се трупат нови попълнения, бързо се разбира, че редът също е част от пролетното обновяване. Затова ритейлърът предлага помощна количка с 3 нива за 6,13 € / 11,99 лв., както и кухненска етажерка – комплект от 2 броя за 4,59 € / 8,98 лв., които улесняват подреждането и правят всяко нещо да си има място.

С настъпването на по-топлите дни прекарваме повече време навън, заобиколени от хората, които ни обичат. За събирания с приятели и семейство Kaufland предлага пластмасови столове Smeraldo с товароносимост до 110 кг с 50% намаление. Под фона на музика и разговори, любителите на скарата могат да се развихрят. Клиентите на ритейлъра могат да избират между ELITE бездимна скара с гаранция до 3 години с -50% намаление и българска електрическа скара с капак, която е с 42% намаление и цена 20,44 €/38,98лв.

Клиентите, които обичат спорта, също могат да се възползват от специални предложения с Kaufland Card за продукти на марката PUMA. Артикулите са с до -50% намаление - спортна чанта 62 × 30 × 28 см (48 л) за 22,95 € / 44,89 лв., тениски (размери S - XXL) за 15,33 € / 29,98 лв., както и спортни обувки (размери 37 - 46) за 30,67 € / 59,99 лв.. За по-хладни дни се предлагат и суитшърти (M - XXL) за 28,62 € / 55,98 лв., както и шапки за 10,22 € / 19,99 лв.

Всички предложения до 15 март могат да бъдат разгледани в брошурата на Kaufland тук.