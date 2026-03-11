Лайфстайл:

"Не искам да коментирам": Тръмп при въпрос ще обяви ли победа, ако Моджтаба Хаменей остане лидер на Иран (ВИДЕО)

"Не искам да коментирам" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос дали ще декларира победа във войната в Иран, ако Моджтаба Хаменей, синът на аятолах Али Хаменей, остане лидер на Иран. Тръмп обаче не пропусна да се нахвали в различни аспекти за войната - на първо място, че говорил "с различни лидери" и те му казали, че никога не били виждали такова нещо - ОЩЕ: Още: Кратки новини за войната в Иран: Избити ирански ученици, раненият нов аятолах и петролът (ВИДЕА)

И още - лидерите на Иран вече ги нямало на този свят, "можехме да се справим много по-зле". Както и че Иран никога нямало да могат да се възстановят. "Ударихме ги по-силно, отколкото която и да е държава в историята е удряна и още не сме приключили":

"Потопихме всичките им минни кораби за една нощ - 60, не мислех, че имат толкова голям флот", увери Тръмп и добави, че нямало ирански мини в Ормузкия проток:

И накрая - Испания не сътрудничела на САЩ, затова САЩ можело да спрат търговията с Испания. Само че Испания е член на ЕС и такъв ход на Съединените щати би трябвало да стане със спиране на търговията с целия ЕС - Още: Нетаняху отново призова иранския народ да свали режима

