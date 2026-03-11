С един удар с дронове Иран е ранил тежко почти 40 американски войници

Шестима от загиналите досега осем американски войници във втората война с Иран за по-малко от година за били убити на едно място - това стана ясно от официални данни на Централното военно командване на САЩ. Но CBS News разкри, че има далеч повече зад тази информация.

Американската телевизия уточнява, че при атаката са били ранени и то съвсем не леко почти 40 американски войници - именно толкова са влезли в различни болници. Един войник е приет в Сан Антонио, 12 във военната болница "Уолтър Рийд" близо до Вашингтон и около 25 в Регионалния медицински център "Ландщул" в Германия. Раните им варират - от изгаряния, рани от шрапнели, до увреждане на мозъка и амнезия.

Всички тези американски военни, заедно с убитите, са пострадали в американския тактически оперативен център в пристанището Шуайба в Кувейт. Той беше атакуван от ирански дронове още на 1 март.

Извън тези убити и ранени американци, има още двама убити американски военни досега във войната.

