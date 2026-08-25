Протеиновият шкаф вече не е само за фитнес залата

Как шест продукта на Маджаров с естествен протеин променят менюто ни

Помните ли онзи момент, в който стоите пред протеиновата зона и се чудите дали или кое ви трябва? Или онзи миг след тренировка, в който сте прекалено уморени, за да разбърквате шейкове, но прекалено гладни, за да ги пропуснете?

Решението вече е в млечните продукти в хладилната витрина.

Докато „протеиново“ се превърна в най-модерната дума по опаковките на барчета и бисквитки, серията Protein Plus на „Димитър Маджаров“ тръгва в обратна посока. Без сух протеин, без добавки, без химия. Само мляко, закваска и малко технологично умение – за повече протеин там, където той всъщност е бил през цялото време.

Какво всъщност е Protein Plus

Серията включва шест млечни продукта – кисело мляко, краве сирене, крема сирене, извара, катък и кашкавал – и във всеки от тях протеинът е изцяло естествен, от свежото мляко. Никъде няма добавен сух протеин, никъде няма консерванти.

Тайната е в самата технология на производство, която позволява на продуктите да задържат до два пъти повече протеин спрямо стандартните млечни аналози. С други думи – не вие сте изяли повече кисело мляко, а самото кисело мляко работи повече за вас.

Ето колко точно протеин съдържа всеки продукт от серията:

Кисело мляко : 16 g на 400 g

: 16 g на 400 g Краве сирене : 21 g на 100 g

: 21 g на 100 g Извара : 40 g на 350 g

: 40 g на 350 g Кашкавал : 31 g на 100 g

: 31 g на 100 g Катък : 24 g на 200 g

: 24 g на 200 g Крема сирене: 16 g на 150 g

Всичко е произведено по класическа технология, със сертификация International Food Standard на най-високо ниво, от 100% българско краве мляко и традиционната закваска Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

За кого е

Краткият отговор е: за всеки, който иска повече протеин, без да мисли за мерителни лъжички и шейкъри. По-конкретно – за спортуващите, за хората на хранителен режим, за бременни и кърмещи жени, а и за всеки, който просто харесва идеята да яде качествена българска храна, която случайно върши и малко повече работа за мускулите му.

Как изглежда един ден с Protein Plus

Хубавото на серията е, че не е нужно да сте на диета или на седмичен тренировъчен план, за да я включите в менюто си. Ето как би изглеждал един реалистичен Protein Plus ден:

Сутрин: Овесена каша с голяма лъжица кисело мляко Protein Plus, нарязани плодове и мед. Или по-бърз вариант – препечена филийка с крема сирене Protein Plus и резен домат, ако сутринта е забързана.

Овесена каша с голяма лъжица кисело мляко Protein Plus, нарязани плодове и мед. Или по-бърз вариант – препечена филийка с крема сирене Protein Plus и резен домат, ако сутринта е забързана. Обяд: Сандвич с пълнозърнест хляб, кашкавал Protein Plus и зеленчуци – класика, която сега носи повече протеин, без да сте променили нищо в навика си. Като гарнитура – купичка таратор с кисело мляко Protein Plus, краставици и копър, перфектен за летните дни.

Сандвич с пълнозърнест хляб, кашкавал Protein Plus и зеленчуци – класика, която сега носи повече протеин, без да сте променили нищо в навика си. Като гарнитура – купичка таратор с кисело мляко Protein Plus, краставици и копър, перфектен за летните дни. Следобедна закуска: Извара Protein Plus с магданоз и малко зехтин, или директно на лъжица с мед, ако предпочитате сладкия вариант. Съдържанието на протеин тук е най-високо в серията, така че е добър избор точно преди или след тренировка.

Извара Protein Plus с магданоз и малко зехтин, или директно на лъжица с мед, ако предпочитате сладкия вариант. Съдържанието на протеин тук е най-високо в серията, така че е добър избор точно преди или след тренировка. Вечеря: Пълнени чушки с ориз, зеленчуци и кисело мляко Protein Plus вместо част от мазнината в пълнежа. Или катък Protein Plus върху топъл пълнозърнест хляб – семпло, засищащо и с респектиращите 24 g протеин в опаковката.

Пълнени чушки с ориз, зеленчуци и кисело мляко Protein Plus вместо част от мазнината в пълнежа. Или катък Protein Plus върху топъл пълнозърнест хляб – семпло, засищащо и с респектиращите 24 g протеин в опаковката. Ако остане място или си позволявате десерт: Чийзкейк с кисело мляко и крема сирене от серията – доказателство, че „протеиново“ не значи скучно.

Резултатът е ден, в който сте изяли позната българска храна – без да сте мислили нито веднъж за протеин на прах.

Малко практически съвети

Ако търсите с какво да започнете деня – киселото мляко или крема сиренето са най-лекият избор. За основно ястие – кравето Protein Plus сирене, кашкавалът или катъкът вършат работа. А ако целта е чисто фитнес – изварата е продуктът с най-концентриран протеин в цялата гама.

Продуктите от серията могат да се намерят онлайн, в търговските вериги, а чрез дистрибуторската мрежа на „Димитър Маджаров“ и в добрите магазини в цялата страна.

И накрая

Protein Plus не обещава чудеса, нито заменя истинската тренировка. Просто прави така, че всяка сутрешна кашичка, всеки сандвич и всяка вечеря да работят малко повече за вас — без да сте усетили разликата във вкуса.

Понякога най-добрият upgrade e старият навик, поднесен малко по-умно.