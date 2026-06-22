Проверяват столичното метро за достъпност за незрящи

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) даде начало на нов етап от националната кампания “Достъпна България“, насочен към подобряване на достъпната среда за хората със зрителни увреждания. Първата съвместна проверка беше извършена тази сутрин на метростанция “Сердика“ с участието на представители на Центъра за градска мобилност, директора на “Метрополитен“ инж. Николай Найденов, Съюза на слепите в България и експерти в областта на достъпността. В рамките на инициативата участниците проследиха маршрутите и пешеходните пространства, по които незрящи хора се придвижват до влаковете на метрото, като бяха обсъдени съществуващите предизвикателства и възможностите за подобряване на средата. Още: Новост от ЦИК: Аудиофайлове ще помагат на незрящите избиратели

Проверки и на други места

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“Ние ще обследваме сградите, метростанциите, обществения транспорт, светофарните уредби, защото те са изключително важни, за да излезем на улицата - дори незрящи, и да сме достойни граждани, да вървим по своя път без да имаме нужда от чужда помощ”, заяви председателят на КЗД Елка Божова. Още: Отварят специален плаж за хора с увредено зрение

Кампанията е част от последователните усилия на Комисията за защита от дискриминация не само да защитава правата на хората с увреждания, но и активно да работи за предотвратяване на неравното третиране чрез насърчаване на достъпността и равнопоставеното участие в обществения живот.

Проверките ще продължат и на други обществени места, като целта е да бъдат идентифицирани конкретни пречки пред свободното придвижване на хората със зрителни увреждания и да бъдат предложени решения за тяхното отстраняване. Още: 13 ноември 2023 г. - Световен ден на незрящите хора