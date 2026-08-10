Масова смърт на щъркели край Габрово, проверяват за токов удар

Над 20 мъртви бели щъркела са открити в района на Габрово, като всички са намерени под един и същ електрически стълб. "След получените сигнали за повишена смъртност на щъркели в района на депото край Габрово екип на Спасителния център е извършил проверка на място. Взети са пет по-свежи трупа на птици, които ще бъдат подложени на ветеринарно-медицинска експертиза, за да се установи причината за смъртта и да се потвърди или отхвърли версията за токов удар", съобщи за БТА д-р Руско Петров, управител на направление „Научно-образователна и природозащитна дейност“ в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“.

„Всички умрели птици, които вече са над 20 броя, са намерени под един и същи електрически стълб“, посочи д-р Петров.

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Резултатите от експертизата ще бъдат изпратени до съответните институции, включително до Община Габрово, с цел да бъде предприета процедура за обезопасяване на електрическата мрежа в района. По думите на д-р Петров това е необходимо, тъй като стълбовете се използват от мигриращи щъркели като места за почивка.

„Това са млади птици, които в момента са по време на миграция и използват България като място, където да възстановят силите си, за да могат да продължат на юг“, каза той.

Д-р Петров отбеляза, че през последните години в България е постигнат значителен напредък в обезопасяването на рискови участъци от електропреносната и електроразпределителната мрежа. По думите му през последните две-три години при подаване на сигнали за участъци с висока смъртност на птици се наблюдава предприемане на мерки за обезопасяване.

„За последните шест-седем-осем години се обезопасиха доста рискови райони, в които имаше много голяма смъртност на различни видове птици. Спокойно мога да кажа, че за последните две-три години, когато подадем сигнали, виждаме, че след известен период от време тази мрежа се обезопасява“, посочи той.

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Проблемът с електропреносната мрежа не е характерен само за района на Габрово. По данни на Спасителния център за диви животни са постъпили множество сигнали и от района на Вълчи дол, Варненско, където също са установени жертви сред белите щъркели по време на миграцията.

„Жертвите от стълбовете в България не са само бели щъркели. Те са и много други различни видове защитени птици на територията на България. Щъркелите просто са по-големи и по-разпознаваеми от самите жители, които ги намират като умрели, и затова сигналите най-често са основно за бели щъркели“, обясни д-р Петров.

При проверки на подобни места са откривани и обикновени мишелови, морски орли, царски орли, скални орли, керкенези и осояди. Според него това показва, че проблемът засяга широк спектър от защитени видове птици.

Междувременно в Спасителния център е постъпил нов сигнал за още две мъртви птици в района на Габрово. Случаят ще бъде допълнително сигнализиран, за да бъде оказано съдействие и да се предприемат по-бързо мерки за обезопасяване на конкретния участък от електрическата мрежа.

Резултатите от ветеринарно-медицинската експертиза на петте трупа ще дадат допълнителна информация за причината за смъртта на птиците и ще бъдат предоставени на компетентните институции.

От РИОСВ Велико Търново поискаха спешно обезопасяване на електросъоръжения след случаи на загинали щъркели край Габрово.