Мила Роберт кани всички да танцуват "KREIZI" с новата ѝ песен (ВИДЕО)

Мила Роберт представя новата си песен "KREIZI", която има една-единствена препоръка към слушателите: да спрат да мислят и да започнат да танцуват.

Песен "против мислене"

"В кариерата на всяка една поп дива идва момент, в който просто се чувства секси, играе мек кючек и подстрекава хората около нея да правят същото. Не е по-дълбоко от това. Думите, които тя пее, не значат особено много, но препоръката е проста - танцувайте KREIZI и се чувствайте, защото всичко е изплискало легена така или иначе", разказва Мила Роберт.

По думите ѝ "KREIZI" е празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда. Песен "против мислене", която донякъде се превръща и в огледало на реалността в интернет и музикалната индустрия.

"Рядко нещо има особен смисъл, отвсякъде ти излизат танцуващи хора, всичко изглежда изключително забавно, но реално всеки се бори за внимание и се надява да е готин", казва певицата.

Видеото към "KREIZI" е режисирано от Жоро Пеев - Jaw Pains, а в него се включват близо 50 души от феновете на Мила Роберт. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че "кучи юлски студ" изненадва всички по време на снимките.

"Настроението беше на 6, танците определено бяха KREIZI", споделя Мила.

Как точно се е появила песента, самата Мила Роберт не може да си спомни. Има обаче своя теория – тя по-скоро твърди, че е изпратена от извънземните. "Когато решат да дойдат на Земята, ще ги посрещнем танцувайки KREIZI", добавя тя.