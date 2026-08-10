Ферари цака Ред Бул за Никола Цолов?

Формула 1 е най-елитният моторен спорт и местата за нови пилоти са малко всяка година. През предстоящия сезон 2027 е много вероятно да има повече от един нови дебютанти, като в момента пилотите във Формула 2 се представят много силно. Никола Цолов е един от тях, като именно той води генералното класиране по време на лятната пауза. Но от Ферари могат да провалят плановете на Ред Бул за Българския лъв.

Никола Цолов може да излезе извън кръга на Ред Бул

Звездата на Ферари и един от основните конкуренти на Никола Цолов във Формула 2 Рафаел Камара също е сред младите кандидати за Формула 1 за сезон 2027. Традиционно Ред Бул праща мнладите си пилоти във втория си отбор във Формула 1 - Рейсинг Булс. Но сега там те имат Лиам Лоусън, който се представя много силно от старта на сезон 2026. Да се разделят с него не би било добър ход и сега Ред Бул трябва да изпрати Никола Цолов под наем в друг отбор, в който да се развие.

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Кадилак най-вероятно ще ибере Камара пред Цолов

Американският отбор Кадилак е сред добрите варианти, но точно там се намесва Ферари. Италианският отбор иска да прати своя млад талант Рафел Камара под наем в Кадилак и може да има сериозно предимство. Американският отбор ще използва задвижващите системи на Ферари поне до 2028 г., за да има време да разработи свои. Така, ако на Кадилак му се наложи да избира между Цолов и Камара е много по-вероятно да избере таланта на италианския отбор, за да запази добри отношенията си с него.

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